Palermo, squillo Mancuso. Pari Aquilani e Bianco, il Brescia va

Il Modena di Bianco ha frenato la sua corsa dopo tre vittorie consecutive contro la FeralpiSalò, che ha portato a casa il primo punto in Serie B. Pari anche tra Pisa e Bari, mentre ha vinto ancora il Brescia sul campo del Lecco (ha sbagliato due rigori).

Palermo ok nel recupero, Bari salvato da Hemsley

A tenere il passo del Venezia di Vanoli, in attesa dei posticipi e della sfida tra Catanzaro e Parma, è stato il Palermo di Corini che in pieno recupero ha trovato la rete di Mancuso per i tre punti dei rosanero che salgono a 10 punti in classifica. Ha vinto ancora il Brescia, dopo la tormentata estata tra attese e tribunali, Gastadello ha portato a casa sei punti dopo due giornate disputate. Contro il Lecco è arrivato un 2 a 0 con un pizzico di fortuna perché i ragazzi di Foschi hanno sbagliato due rigori (Novakovich ed Eusepi), mentre a far volare le rondinelle ci hanno pensato Borrelli e Bianchi.

Clamoroso al 'Marulla' con il Sudtirol che è stato fermato sul 2 a 2. L'ex Mazzocchi al 99esimo minuto ha regalato un punto prezioso al Cosenza dopo due sconfitte consecutive. Tanta amarezza e delusione per una vittoria sfiorata per gli altoatesini che avevano ribaltato lo svantaggio iniziale firmato Venturi con le reti di Casiraghi (quinto gol in stagione) e Odogwu. Primo punto per la FeralpiSalò in Serie B che ha frenato la corsa del Modena di Bianco: tutto in dieci con le reti di Falcinelli e il pari di Balestrero per i Leoni del Garda. E' finito con un pari il match tra Pisa e Bari: l'ex Juve Beruatto ha portato avanti i nerazzurri, ripresi poi dal classe 2005 Hemsley, gettato nella mischia da Mignani nel finale. Reggiana e Cremonese hanno chiuso il sabato di Serie B con uno spettacolare 2-2: doppio vantaggio granata con Pettinari e Portanova e poi rimonta ospite con Collocolo e Coda.