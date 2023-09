Catanzaro-Parma: chi va in testa?

TORINO - La 5ª giornata di Serie B prosegue oggi con due gare, fischio d’inizio alle 16.15. La più interessante si gioca al Ceravolo, dove il Catanzaro di Vivarini ospita il Parma di Pecchia, entrambe appaiate a quota 10: chi vince va in testa da solo. Anche se fra le aquile calabresi si prova a viaggiare a fari spenti, il Catanzaro dà l’impressione di poter condurre un campionato di vertice. Nel rispetto della tradizione che vede spesso una squadra di C capace di andare in A in due stagioni, evento che però non accade dal 2019 quando vi riuscì il Lecce di Liverani. Non sarà semplice perché la concorrenza è folta e qualificata ma i ragazzi di Vivarini hanno le carte in regola per primeggiare. Il Parma invece, sarebbe la prima favorita per la A, secondo le quote degli allibratori. Nell’ultimo turno prima della sosta però, la squadra di Pecchia, dopo tre vittorie di fila, è stata imbrigliata sullo 0-0 interno dalla Reggiana di Nesta, risultato che deve far riflettere: i ducali saranno pure la squadra da battere ma anche una formazione non di prima fascia come i granata può limitarli efficacemente giocando una partita accorta di contenimento. L’altra sfida si gioca al Sinigaglia, dove il Como di Longo riceve la Ternana di Lucarelli. Gara verità per i lariani, dirà se possono veramente puntare ai playoff, dopo un mercato importante servono conferme sul campo per capire fino a che punto il divario con le big è stato colmato. Ma sfida chiave anche per gli umbri, alle prese con una rifondazione non semplice: col passaggio di proprietà da Bandecchi a Guida, quasi tutti i big del nucleo storico sono stati ceduti, le Fere hanno raccolto il primo punto nell’ultima uscita, lo 0-0 interno col Bari. Lo stesso Lucarelli ha preconizzato una stagione difficile dove non sarà semplice raggiungere quella salvezza che la scorsa primavera, con una squadra ben più competitiva, arrivò con qualche patema. Ma chissà, magari alcuni dei tanti giovani con cui si è ripartiti quest’anno, potrebbero stupire. Il turno si chiude domani sera col posticipo Sampdoria-Cittadella.