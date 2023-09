Palermo, vediamo se sei da A diretta

TORINO - Stasera, fischio d’inizio alle 20.30, prende il via la 6ª giornata di Serie B con l’anticipo Palermo-Cosenza . In caso di vittoria, i siciliani raggiungono temporaneamente in vetta la capolista Parma , impegnata domenica in casa con la Sampdoria. Il Palermo di Corini è imbattuto e viene da tre vittorie di fila. Dopo l’opaco 0-0 di Bari all’esordio, col Palermo che non riusciva a procurarsi una palla gol contro una squadra ridotta in nove, sono arrivati i successi in casa Reggiana (1-3), al Barbera con la Feralpisalò (3-0) e sabato scorso ad Ascoli, 0-1 nel finale grazie alla zampata del subentrato Mancuso .

Nel complesso, Corini sta plasmando una squadra solida, che ha incassato una sola rete ma che ha ancora qualche problemino in avanti, giacché bomber Brunori, il faro offensivo dei siciliani nelle ultime due stagioni, è ancora a secco. Sarà la volta buona, stasera contro il Cosenza? I calabresi guidati da Caserta sono al 12° posto. Non male, considerate le stagioni tribolate, ma chiuse sempre con la salvezza, che vive in B il Cosenza dal 2018. Che aveva iniziato il campionato col 3-0 all’Ascoli (i marchigiani andavano all’intervallo in 8 per tre espulsioni, un record per la B), poi è arrivato il prezioso pari di Venezia (1-1) e le sconfitte in casa col Modena (1-2) e a Brescia (1-0). Nell’ultima uscita, il Cosenza ha raccolto in extremis un punto in casa col Sudtirol (2-2).

Un bilancio in linea con le ambizioni della società, per questa stagione patron Guarascio ha alzato l’asticella e aumentato il budget, può insomma arrivare una salvezza più tranquilla del solito. Che passa anche dalla serata del Barbera, in casa di un Palermo che gli allibratori considerano la seconda favorita per la A dopo il Parma. Palermo che finora ha realizzato 7 gol, andando a segno con 7 marcatori diversi. Fra l’altro, va ricordato che la squadra di Corini, terza a -3 dalla capolista Parma, ha giocato una partita in meno, dovendo recuperare la gara interna col Brescia. La classifica insomma, potenzialmente potrebbe essere ancora più lusinghiera dell’attuale. Servirebbe però, magari già stasera contro il Cosenza, una partita più che convincente, che porti il determinante pubblico del Barbera, definitivamente dalla parte della squadra. Per dare quella spinta in più ali ragazzi di Corini che può fare la differenza nella lotta per la A diretta.