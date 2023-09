Venezia, assalto alla vetta

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Palermo-Cosenza 0-1) la 6ª giornata di Serie B prosegue oggi con sei gare. Alle 14, il Venezia sbarca a Brescia, in caso di vittoria i lagunari di Vanoli vanno soli in testa, un punto sopra il Parma che domani ospita la Sampdoria. Entrambe le squadre sono ancora imbattute ma attenzione al Brescia: per le note vicende giudiziarie che hanno segnato l’estate, i lombardi hanno giocato solo due partite (e oggi hanno l’ultima partita a porte chiuse per i disordini dei playout). Ma le hanno vinte entrambe (successo sul Cosenza, 1-0 all’esordio, vittoria a Lecco, 0-2 nell’ultimo turno). Se il Brescia dovesse confermarsi anche con una big della B come il Venezia, chissà, le rondinelle potrebbero anche alzare l’asticella, anche se al confermato Gastaldello, fedelissimo di Cellino, è stata chiesta la salvezza, l’organico appare appena più competitivo di quello che retrocesse in primavera. Le altre gare delle 14. Nella Cremonese che allo Zini ospita l’Ascoli, fa il suo debutto in panchina Giovanni Stroppa che in settimana ha rilevato Davide Ballardini. I grigiorossi finora hanno raccolto 6 punti (una vittoria, tre pari e un ko) e hanno tutti i mezzi per risalire la classifica. L’Ascoli invece, inizia a vivere una situazione pesante: ha perso 4 partite su 5, battendo solo la Feralpisalò, in effetti la squadra che è stata data a Viali sembra meno competitiva di quella della scorsa annata che sfiorò i playoff. La Feralpisalò, che nello scorso turno ha conquistato il primo storico punto in B (1-1 col Modena), affronta il Pisa sul solito campo di Piacenza. Riusciranno a decollare i nerazzurri di Aquilani che dopo aver vinto all’esordio in casa Samp, hanno perso dal Parma e a Modena e pareggiato nello scorso turno in casa col Bari? Il Modena dell’esordiente in B Paolo Bianco, ospita il Lecco. I canarini emiliani sono la mina vagante della B: ancora imbattuti, se non avessero pareggiato con la Feralpisalò sarebbero in zona A diretta. Se coltivano ambizioni, oggi sono obbligati a mettere sotto il Lecco di Luciano Foschi che finora ha giocato solo due gare, perdendo da Catanzaro e Brescia. Intrigante anche Ternana-Sudtirol. Gli umbri, o svoltano o rischiano di avvitarsi. Finora hanno incassato 4 ko e un solo punto, in casa col Bari. Però la squadra di Lucarelli finora ha raccolto meno di quanto meritasse ma la situazione inizia a farsi brutta, avvio di stagione comunque ampiamente prevedibile visto che la squadra è stata rifondata con la partenza di quasi tutto il nucleo storico. Il Sudtirol invece, ancora imbattuto, sta replicando la formidabile scorsa annata (è sesto con 8 punti e una partita in meno, dovendo recuperare la gara col Brescia). Peccato solo che nelle ultime ore un problema muscolare abbia bloccato la punta Merkaj (già 2 gol, ed è un debuttante in B) che aveva reso l’undici altoatesino più pungente, non lasciando il peso dell’attacco solo sulle larghe spalle di Odogwu. Alle 16.15, va in scena Spezia-Reggiana, si gioca a Cesena per l’indisponibilità del Picco che dovrebbe essere pronto per l’8 ottobre, gara col Pisa. I liguri di Alvini sono finora la delusione più grande. Dopo il 3-3 all’esordio di Bolzano col Sudtirol, hanno raccolto solo sconfitte, tre, ad opera di Catanzaro, Como e Venezia. Del resto, in questa stagione tutte le retrocesse dalla A - vedi Cremonese e Samp - stanno avendo grossi problemi. Lo Spezia di più, però. La piazza continua ad avere fiducia in Alvini. Ma se dovesse steccare anche contro la Reggiana di Nesta, s’inizierebbero a fare altre valutazioni, anche se si torna subito in campo per il turno infrasettimanale e le somme su Alvini la società le tirerà quando si arriverà alla sosta di ottobre per le nazionali. E la Reggiana di Nesta? Oggi è al 14° posto, con tre punti frutto di altrettanti pareggi, zero vittorie e due sconfitte (a Cittadella e in casa col Palermo). Tuttavia la squadra potrebbe sviluppare buoni valori. Non a caso, la Regia è l’unica squadra che finora ha imposto il pari al super Parma, sempre vincente nelle altre uscite. La capolista emiliana domani alle 16.15 riceve la Sampdoria e il turno si completerà con Bari-Catanzaro e Cittadella-Como che si giocano alla stessa ora.