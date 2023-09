Venezia, tris a Modena. Nesta e Aquilani ko, colpi esterni Cosenza e Spezia

Tanti gol e risultati clamorosi nelle prime sfide dell'ottava giornata del campionato di Serie B . In attesa delle gare di domani, con il big match tra Cremonese e Parma , il Venezia prosegue nella sua marcia con una grande prestazione sul campo del Modena dell'ex Juve Bianco e sale al secondo posto momentaneamente in attesa delle altre partite. Succede di tutto in Pisa-Cosenza con la vittoria dei calabresi arrivata in pieno recupero. Primo successo anche per lo Spezia di Alvini seppur col brivido sul campo della FeralpiSalò. Si salva il Bresca al Rigamonti contro l'Ascoli , altro ko per la Reggiana a Terni.

Venezia tre gol al Modena. Bene Spezia e Cosenza

Il Venezia di Vanoli riparte con la vittoria per 3 a 1 contro il Modena dopo la sconfitta interna contro il Palermo del turno infrasettimanale. Prima è la formazione di Bianco a passare avanti con Bonfanti poi Altare, Gytkjaer e Bjarkason regolano i canarini: lagunari a quota 15 punti e secondi in classifica in attesa di Como e Palermo. Vince anche lo Spezia per 2 a 1 contro i Leoni del Garda grazie alle reti di Salvatore Esposito e Antonucci nel primo tempo. Nella ripresa qualche brivido per Alvini e i suoi ragazzi dopo la rete di La Mantia ad accorciare il risultato. Prima vittoria in campionato per i liguri.

La partita più clamorosa è stata quella dell'Arena Gribaldi tra Pisa e Cosenza. I calabresi indirizzano la gara a loro favore dopo appena 6' con la rete di Voca e l'espulsione di Barbieri (doppia ammonizione), ma al 94esimo vedono il loro vantaggio annullarsi con la rete di Masucci. Passano pochi minuti e succede l'impensabile perché Mazzocchi al 98esimo realizza il 2 a 1 finale. Un gol per tempo invece tra Brescia e AscolI: Falzerano porta avanti i marchigiani e Moncini nel finale salva le rondinelle. A chiudere il sabato di Serie B l'incontro tra Ternana e Reggiana: altro ko per la squadra di Alessandro Nesta (la quarta in otto partite). I rossoverdi si impongono per 3-0: pesantissimo uno-due ad inizio partita, con i gol di Celli e Diakité in appena 11'. A gara ormai conclusa, in pieno recupero, il tris firmato da Distefano.

RISULTATI