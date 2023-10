Caracciolo e il derby: "Rischio per il Brescia, sogno per la Feralpisalò"

BRESCIA - Per Brescia è una prima assoluta, ma non c'è l'aria della grande attesa. Non tra i tifosi biancoazzurri. Non sarà una prima alla Scala perché la parola derby riporta a ben altro, anche se una sfida in B tra due squadre della stessa provincia a queste latitudini non c'è mai stata. Tra Brescia e Feralpisalò solo amichevoli negli anni scorsi (tra cui anche due sonore vittorie dei lacustri: 6-2 e 5-1 nonostante la differenza di categoria) mentre l'unico derby bresciano tra i professionisti con le Rondinelle protagoniste rimanda a una Coppa Italia di C negli anni '80 contro l'Ospitaletto allora presieduto da Gino Corioni, che poi divenne proprietario del Brescia per ventidue anni. Brescia-Feralpisalò, in programma venerdì alle 20.30 al Rigamonti, è una sfida tutta decifrare. Che Andrea Caracciolo - bandiera della Leonessa con 179 gol in 418 partite, 21 reti in 67 match invece con i verdeblù nella sua ultima esperienza da professionista - tratteggia entrando nelle pieghe di aspetti ambientali e tattici.