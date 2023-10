Bari e Lecco, esonerati Mignani e Foschi: saltano altre due panchine in B

Bari e Lecco hanno esonerato Michele Mignani e Luciano Foschi . Mesto epilogo per l'avventura degli allenatori che hanno rispettivamente portato le proprie squadre a un passo dalla promozione in Serie A (dopo quella in cadetteria) e alla conquista della Serie B .

Bari e Lecco cambiano in panchina

Mignani paga lo scotto del palese contraccolpo psicologico subito dai pugliesi per il gol all'ultimo respiro subito nel ritorno della finale playoff contro il Cagliari, che ha mandato in frantumi un salto di categoria che stava per essere sancito dal triplice fischio finale. Foschi aveva vinto, invece, la sua di finale playoff: quella in Serie C con il Foggia ma l'avvio di campionato ha regalato un solo punto in sei partite.

Lo score di Mignani in nove giornate è stato, invece, di una vittoria, sette pareggi e una sconfitta. Troppo poco per garantirgli ulteriore credito e riconoscenza, nonostante il tecnico avesse riportato il Bari in Serie B e, come detto, a un passo dalla A.