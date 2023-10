Serie B, "Saranno famosi": da Pedro Mendes a Cassano

Pedro Mendes

Attaccante-trequartista portoghese, 24 anni, giunto all’Ascoli dallo Sporting nell’agosto 2022. Durante la scorsa stagione, forse è stato sottoutilizzato. S’intuivano le sue potenzialità ma l’attacco dell’Ascoli aveva tanti galli nel pollaio che in questa stagione non ci sono più. Così è esploso in questo campionato (9 gare e 5 gol), al punto diventare spesso l’uomo in più della squadra di Viali. Ottima personalità, fra l’altro, sa giocare da leader perché ha il carattere per farlo. E lo scouting dei club di A inizia a muoversi per lui. Già a gennaio il suo nome potrebbe farsi caldo nelle trattative.

Adrian Bernab

Maresca lo portò con sé al Parma, nell’estate 2021, da svincolato del City B. Superato un grosso problema di salute all’inizio della sua carriera italiana, fin da subito in B ha dimostrato di essere di un’altra categoria. Da almeno tre sessioni di mercato è ambitissimo ma il Parma non ha mai ricevuto l’offerta giusta e si preferisce aspettare che cresca ancora. Il meglio di sé l’ha dato nelle sue prime partite italiane, dove strabiliava, anche sui calci piazzati. Poi s’è visto meno. Ma comunque, è un punto fermo per Pecchia (9 presenze, 2 gol). Con un dubbio tattico: più giusto fargli fare il mediano o il trequartista? Entrambi, e non si sbaglia.

Cas Odenthal

Difensore olandese, 23 anni, giunto a Como la scorsa estate, ha avuto la sua giornata di gloria il 17 settembre scorso: quel giorno all’83’, i lariani erano sotto di un golin casa con la Ternana. Ci ha pensato lui, con due incursioni in attacco, a ribaltarla con una doppietta. Per Longo è una colonna, anche perché gioca pulito: finora in B, 8 presenze su 8, sempre gare complete e un solo cartellino giallo rimediato. Fisico importante (è alto 1.90), da quella doppietta ci si è accorti di lui e diversi club di A hanno iniziato a seguirlo con attenzione. Ha scelto di venire in Italia per perfezionarsi alla nostra scuola dei difensori ma il mestiere già non gli manca...