Cosenza, Catanzaro, Como: spavalde e ambiziose, non si pongono più limiti 

Nei piani alti della serie B, ci sono anche una neopromossa di lusso, una squadra che l'anno scorso si è salvata solo al playout e un club che ha capito come non basti la collezione di "figurine" per vincere le partite. Non è una barzelletta. È la serie B, bellezza. Catanzaro, Cosenza e Como. Iniziano tutte per C, ma da quel campionato vogliono stare il più lontano possibile e per riuscirci una buona idea è quella di competere con le big.