Il Catanzaro cerca lo scatto da A

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Parma-Como 2-1) la 10ª giornata di Serie B prosegue oggi con sei partite. Nella sfida delle 16.15, attenzione al Catanzaro che al Ceravolo ospita la Feralpisalò. Delle 4 squadre al vertice, i calabresi hanno sulla carta l’impegno più abbordabile, Vivarini può continuare a scalare la classifica e vincendo si manterrebbe a -2 dalla capolista Parma. Ma attenzione ai gardesani che prima della sosta sono andati molto vicini alla vittoria nel derby col Brescia al Rigamonti. Fra le 5 gare delle 14, riflettori sul San Nicola: nel Bari, l’allenatore Pasquale Marino fa il suo debutto in panchina affrontando il Modena. Il sostituto di Michele Mignani proverà a imprimere una svolta giochista ai pugliesi attardati in classifica e impostare la squadra sul 4-3-3. Dall’altra parte c’è un Modena reduce da due sconfitte di fila che hanno fatto perdere alla squadra di Bianco la zona playoff. Le altre gare delle 14. La Cremonese di Stroppa, sbarcata in zona playoff prima della sosta dopo la vittoria di Como, cerca il primo successo stagionale allo Zini, è ospite il Sudtirol di Bisoli, reduce da due ko di fila che hanno fatto perdere la zona playoff agli altoatesini. Il Brescia, ancora imbattuto ma con tre gare da recuperare, va a Terni, con le Fere di Lucarelli, ora in zona playout, che hanno lasciato il fondo della classifica raccogliendo 4 punti nelle ultime due uscite. Attenzione al Pisa di Aquilani: anche i toscani cercano il primo successo interno, arriva il Cittadella, bestia nera dei toscani, capace di vincere all’Arena nello scorso campionato. L’altro esordio in panchina è quello di Emiliano Bonazzoli, debuttante in B e da tecnico professionista: al Rigamonti-Ceppi il suo Lecco ospita l’Ascoli a quota 9, cioé 3 punti sopra la zona playout, mentre i blucelesti sono ultimi con un solo punto ma con tre gare da recuperare.