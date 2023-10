Samp-Cosenza: Pirlo si gioca tutto

TORINO - Oggi due gare in Serie B, la 10ª giornata si completa domani sera con Palermo-Spezia. Brividi a Marassi: alle 16.15 la Sampdoria di Pirlo ospita il Cosenza di Caserta. I blucerchiati sono penultimi , i calabresi sono in zona playoff: magari, in estate, qualcuno si sarebbe aspettato il contrario. Pirlo gode ancora della fiducia del club del duo Radrizzani-Manfredi ma è chiaro che la Samp non può permettersi altri capitomboli, al Ferraris ha sempre perso, anche da squadre meno forti del Cosenza. Una bellezza, la squadra di Caserta, quella che gioca il calcio più offensivo della B. Nel 3-0 inflitto al Lecco prima della sosta, il Cosenza era schierato con Forte unica punta ma supportato da Marras (oggi torna nella sua Genova), Tutino e Mazzocchi che di mestiere farebbero le punte. Cosenza che ci proverà anche a Marassi, considerato che è l’unica squadra che ha battuto il Palermo (e al Barbera, per giunta), oltre al successo di Pisa nell’ultima trasferta effettuata. Troveranno una Samp sommersa di problemi e con qualche indisponibile ma che recupera (per la panchina) )il catalano Pedrola, la stellina giunta dalla cantera del Barcellona, unica gioia blucerchiata di questo avvio di stagione (già tre gol). Per il resto, visti anche gli indisponibili, Pirlo potrebbe cambiare ancora modulo. Partito col 4-3-3, virando poi su 4-4-2 e 3-5-2, oggi potrebbe essere la volta del 4-3-1-2, con Verre trequartista. Nell’altra sfida, alle 18.30 il Venezia di Vanoli cercherà di restare in scia alla capolista Parma andando in casa della Reggiana di Nesta. Gli emiliani, dopo le gare di ieri, restano due punti sopra la zona playout, in settimana s’è parlato di loro soprattutto per il caso Portanova, il trequartista giunto in prestito dal Genoa e condannato nel 2022 in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo. La Procura del Coni, in attesa che il Collegio di Garanzia si esprima definitivamente sul suo futuro sportivo, chiede per lui una squalifica di 5 anni, con proposta di radiazione. Oggi, fra l’altro, Portanova, che per la Reggiana è fondamentale, rientra dopo un infortunio. Sull’altro fronte il Venezia viene da due vittorie di fila e prima della sosta aveva inflitto la prima sconfitta stagionale al Parma. E ora Vanoli vorrebbe confermarsi a due punti da Pecchia.