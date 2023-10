Oggi i recuperi: il Brescia può stupire ancora

TORINO - Da oggi in Serie B iniziano i recuperi. Sei partite in tutto, si giocherà sempre alle 18.30 e in infrasettimanale, le gare coinvolgono le prime tre giornate, in cui non s’erano disputate le partite che riguardavano Brescia e Lecco, ad agosto non erano ancora certe di disputare la Serie B. Il Brescia ospita il Modena, hanno gli stessi punti in classifica, 13. Con la differenza che le rondinelle di Gastaldello sono ancora imbattute e hanno la miglior difesa della B (solo due reti incassate). Certo, il valore del Brescia sarà più chiaro solo dopo che avrà giocato le tre gare che gli mancano. Ma è un grande risultato trovarsi già al 7° posto, considerato che la squadra non è molto dissimile da quella che nella scorsa stagione è retrocessa sul campo e ha ritrovato la B soltanto per le disavventure della Reggina. Sabato il Brescia ha vinto a Terni grazie al gol del “totem” Bisoli, mentre il Modena acciuffava un punto prezioso al San Nicola di Bari, con una punizione di Manconi nel finale, al primo gol stagionale, un 1-1 che ha interrotto la striscia di due sconfitte di fila (ma giunte con le big Venezia e Palermo) della squadra di Paolo Bianco. L’altro recupero è Pisa-Lecco. Attenzione ai toscani, potrebbero aver cambiato marcia. Sabato hanno battuto il Cittadella, la loro storica bestia nera, vittoria convincente, molto più di quanto dica il 2-1 finale. Aquilani insomma, potrebbe aver svoltato, vincendo questo recupero il Pisa sbarcherebbe in zona playoff che è poi l’obiettivo stagionale. E il Lecco? Sabato, in casa con l’Ascoli, ha rimediato la sesta sconfitta su sette uscite, l’unico punto guadagnato risale al 23 settembre quando i blucelesti fecero 0-0 a Modena. Ma nello 0-2 incassato dall’Ascoli - in cui ha fatto l’esordio in panchina Emiliano Bonazzoli che ha rilevato Luciano Foschi - al Lecco è anche girata male. A inizio ripresa, i blucelesti potevano pareggiare ma Di Stefano, scivolando battendo un rigore, toccava la palla due volte e il gol dell’1-1 veniva annullato. Poco dopo l’Ascoli raddoppiava e calava il sipario sul Lecco che oggi all’Arena Garibaldi affronta un Pisa che solo sabato ha vinto la prima partita interna ma che, proprio per questo, sarà dura limitare. I recuperi della 2ª giornata andranno in scena mercoledì 9 novembre (Lecco-Spezia e Palermo-Brescia), quelli della 3ª martedì 28 novembre (Como-Lecco e Sudtirol-Brescia).