Occhio alla Samp di Pirlo e al Catanzaro

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri sera (Cittadella-Cremonese 1-2), l’11ª giornata di Serie B prosegue oggi con cinque gare. Ne spiccano due, entrambe alle 14. Al Druso di Bolzano, tana del Sudtirol, sbarca la Sampdoria di Pirlo. Sarà la partita della definitiva svolta per i blucerchiati? Domenica scorsa, al quinto tentativo, i liguri hanno conquistato la prima vittoria interna. In trasferta però, avevano già una discreta andatura, avendo perso solo a Como. Ora però, per risalire una classifica che oggi vedrebbe i blucerchiati disputare i playout con lo Spezia, serve continuità. Ma occhio agli altoatesini di Bisoli, reduci dalla vittoria di Cremona (su autorete). Prima della sosta, avevano raccolto due sconfitte di fila e anche per alcuni infortuni importanti sembravano meno tosti della scorsa sorprendente stagione. Invece, col successo allo Zini tornano a respirare aria di playoff. L’altra partita da tenere d’occhio è Como-Catanzaro. I lariani di Longo, nell’ultima uscita interna, erano stati sorpresi in casa dalla Cremonese. Poi, dopo la sosta, sono caduti in trasferta in casa della capolista Parma. Due battute d’arresto che hanno bloccato l’ascesa del Como, comunque in zona playoff, cioé in linea con le aspettative della dirigenza, anche se la proprietà - i ricchissimi fratelli Hartono - fa sapere che vorrebbe la A. Sull’altro fronte però, c’è un Catanzaro reduce da tre vittorie di fila che dopo l’ultimo turno è sbarcato al 2° posto, in zona A diretta. Sarà dunque un crocevia chiave per misurare le ambizioni di entrambe, in uno stadio Sinigaglia esaurito, vista la massiccia presenza di tifosi calabresi, in gran parte provenienti dal Nord Italia ma anche dalla vicina Svizzera. Le altre gare delle 14. Nella Feralpisalò che ospita la Reggiana di Nesta, debutta in panchina Marco Zaffaroni che in settimana ha rilevato Stefano Vecchi: di fatto, è uno scontro diretto per la salvezza, visto che in caso di ko, la Regia, a +4 sulla zona playout, rischierebbe di finire nella bagarre per non retrocedere. Lo Spezia invece, finalmente torna a giocare nel proprio stadio, finito l’esilio di Cesena, al Picco sbarca il Cosenza: gli aquilotti di Alvini lunedì sera hanno sfiorato il colpo a Palermo, subendo il 2-2 all’ultimo respiro. La squadra è comunque in crescita ma la classifica piange e serve il cambio di marcia. Il Cosenza invece, torna in Liguria sei giorni dopo il ko di Marassi con la Samp che non va replicato se si vuole continuare a sognare i playoff. Nella partita delle 16.15, la capolista Parma fa visita all’Ascoli. Gli emiliani di Pecchia, reduci dalla vittoria interna sul Como, hanno 2 punti di margine sul Catanzaro e 3 sul Palermo, non possono perdere colpi al Del Duca contro un Ascoli che ha trovato un buon passo, è imbattuto da 5 giornate nelle quali ha raccolto 9 punti. Domani il turno si chiude con quattro partite alle 16.15: Brescia-Bari, Modena-Ternana, Palermo-Lecco e Venezia-Pisa.