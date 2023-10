Palermo, è la grande occasione

TORINO - Oggi si completa l’11ª giornata di Serie B con 4 gare alle 16.15. Occasione imperdibile per il Palermo di Eugenio Corini che al Barbera ospita il Lecco. Va ricordato che martedì scorso i blucelesti, alla seconda uscita sotto la guida di Emiliano Bonazzoli, hanno vinto la loro prima partita imponendosi a Pisa nel recupero della 1ª giornata. Restano comunque ultimi (ma con 2 gare in meno) però potrebbero aver iniziato un nuovo campionato. Resta il fatto che il Palermo, impegnato nella lotta per la A diretta, non può fallire l’appuntamento: con 3 punti i siciliani contro sorpassano il Catanzaro (ieri ko a Como, 1-0), e si riportano al 2° posto, cioé in zona a A diretta a -3 dalla capolista Parma (che ieri ha vinto ad Ascoli 3-1). Considerato pure che i siciliani hanno una partita da recuperare (la gara della 2ª giornata in casa col Brescia che si disputerà l’8 novembre alle 18.30) e che dunque, nell’arco delle prossime tre uscite, potrebbero dare l’assalto al 1° posto del Parma. Riflettori puntati anche sul Penzo per Venezia-Pisa, sfida fra Repubbliche Marinare molto delicata. I lagunari, nel precedente turno, sono caduti in casa della Reggiana, perdendo contatto con la zona A diretta. Il Pisa invece, deve reagire al succitato ko col Lecco che ha aperto la discussione sull’allenatore Aquilani: per adesso non rischia il posto ma il suo Pisa, 12 punti in 10 gare, raccoglie veramente poco e ci s’inizia a interrogare sull’efficacia del suo calcio. Interessante anche Brescia-Bari. Nel recupero di martedì, le rondinelle sono cadute in casa col Modena, primo ko in campionato per una squadra che in primavera retrocedeva sul campo, salvo poi ritrovare la B per le disavventure della Reggina. Il campionato del Brescia resta tutto da decifrare, magari se ne saprà di più dopo che la squadra di Gastaldello si sarà messa in pari coi recuperi (dopo la sfida di Palermo dell’8 novembre, il 28 sarà in casa del Sudtirol). Però oggi è un test molto indicativo, anche per capire lo stato di forma del Bari, alla seconda uscita sotto la guida di Pasquale Marino che ha esordito otto giorni fa con un 1-1 al San Nicola col Modena, l’8° pareggio del Bari in questo campionato. Il nuovo allenatore dei galletti (che per un breve periodoguidò anche il Brescia), è stato chiamato per portare, rispetto a Mignani, un approccio più giochista. Nel debutto si sono visti piccoli progressi in tal senso, ma servono conferme oggi al Rigamonti. Attenzione anche a Modena-Ternana. Con la vittoria di martedì a Brescia, gli emiliani di Paolo Bianco si candidano a essere la prima inseguitrice del quartetto di testa, anche se prima del successo del Rigamonti non vincevano dal 2 settembre, a dimostrazione di come nella “pancia” della classifica ci siano tante squadre più o meno allo stesso livello. Battere oggi la Ternana però, vorrebbe dire provare ad alzare l’asticella, questo Modena potrebbe effettivamente fare i playoff. La Ternana di Lucarelli invece, oggi in zona retrocessione, con la sconfitta interna di 8 giorni fa col Brescia ha fatto un passo indietro rispetto alle precedenti uscite: serve una svolta, se si vuole risalire la china.