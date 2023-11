Il Parma cerca l'allungo da A

TORINO - La 12ª giornata di Serie B si chiude oggi con tre gare, fischio d’inizio alle 16.15. La capolista Parma al Tardini ospita il Sudtirol, entrambe reduci da due vittorie di fila in campionato. In più, gli emiliani di Pecchia in settimana si sono tolti lo sfizio di battere una squadra di A a casa sua, il Lecce, e andare avanti in Coppa Italia. Ma la capolista oggi dovrà stare molto attenta contro il Sudtirol di Bisoli, che sente profumo di playoff, già conquistati nella scorsa stagione. Anche se, dopo le sconfitte subite ieri da Catanzaro e Palermo, il Parma ha un’occasione d’oro per allungare sul terzo posto, oggi occupato dal Modena a 6 lunghezze: se diventassero 9, anche se siamo a un terzo della stagione, s'inizierebbe a dire che il Parma ha la A già in tasca. La zona playoff invece, è tornata a respirarla la Cremonese di Stroppa che oggi allo Zini riceve lo Spezia di Alvini, il grande ex che condusse la prima parte della scorsa stagione dei grigiorossi, In A, venendo esonerato a gennaio dopo non aver raccolto neanche un successo ma tanti complimenti per il gioco espresso. Entrambe le squadre sono al di sotto delle aspettative estive. I grigiorossi oggi inseguono ancora ila prima vittoria interna in campionato mentre lo Spezia, che oggi disputerebbe i playout con la Sampdoria, è comunque in serie positiva da 5 giornate in cui raccolto 7 degli 8 punti totali. Interessante anche la terza gara, Reggiana-Lecco. Nella piazza emiliana sta nascendo un bel feeling con l’allenatore Nesta, la Regia ha conquistato 7 punti nelle ultime tre uscite, vincendo le ultime due: si respira aria di playoff, i granata danno comunque la sensazione di poter vivere una stagione senza patemi. Ma occhio al Lecco. Gli allibratori lo considerano la seconda favorita per la retrocessione in C (dietro la Feralpisalò). Ma intanto, guidati da Emiliano Bonazzoli, subentrato a Luciano Foschi da tre uscite, vengono da due vittorie di fila, in casa di Pisa e Palermo, che hanno stupito tutti: i blucelesti hanno le carte in regola per lottare per la salvezza, prima dell’arrivo di Bonazzoli questa sensazione non c’era.