Tris Cremonese con l’ex Juve Zanimacchia. Parma ok e vola in classifica

Cala il sipario sulla dodicesima giornata di Serie B con una domenica di gol, ma poche sorprese. La Cremonese centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e dopo l'ottima prestazione anche in Coppa Italia, si ripete contro lo Spezia. Un 3-0 netto che si rilancia in classifica. Al contrario continua la crisi di vittorie dei liguri, che dopo tre pareggi di fila, si arrende alla superiorità tecnica degli avversari. Bianconeri che si trovano ora in zona rossa. Bene anche il Parma, che supera il SudTirol in un match delicato e consolida la testa della classifica a più cinque sul Venezia. Solo un pari invece tra la Reggiana e il Lecco.