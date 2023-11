Brescia, esonerato Gastaldello: il comunicato e il nuovo tecnico ad interim

Fatal Palermo , possiamo definirlo così per Gastaldello , esonerato dal Brescia dopo la quarta sconfitta consecutiva in Serie B . La società ha ufficializzato la scelta con una nota sui propri canali e ha affidato la panchina , al momento, all'allenatore della Primavera Belingheri , in attesa di trovare il nuovo tecnico. Domenica 12 novembre le rondinelle affronteranno la Cremonese e hanno bisogno di una scossa per risollevare la classifica.

Il comunicato del Brescia

Questa la nota della società: “Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico da Allenatore Responsabile Prima Squadra il Sig. Daniele Gastaldello. Il Presidente Massimo Cellino e tutta la società ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo, capace di dimostrarsi persona leale dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l’impegno profuso e per essere sempre stato accanto al Brescia, augurando a Daniele le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale. Sono inoltre stati sollevati dall’incarico il Sig. Dan Thomassen ed il Sig. Salvatore Sciuto. La Squadra è momentaneamente affidata all’Allenatore della Primavera Sig. Luca Belingheri”.