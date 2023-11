La Samp a Modena per cambiare passo

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Venezia-Catanzaro 2-1), la 13ª giornata di Serie B prosegue oggi con 5 gare. Il clou alle 16.15 quando il Modena, davanti a 13mila spettatori, ospiterà al Braglia la Sampdoria, ottimo test per capire se la squadra di Pirlo sta veramente guarendo, anche se il gruppo nelle ultime ore è alle prese con un virus influenzale che ha colpito la squadra, soprattutto i difensori, la formazione sarà decisa solo all'ultimo. Tuttavia, il successo di una settimana fa a Marassi sul Palermo ha rinfrancato l’ambiente ma la classifica continua a piangere: oggi i blucerchiati disputerebbero i playout col Lecco. C’è soprattutto da capire se la squadra riesce a imporsi anche quando non si sente con le spalle al muro. Perché gli unici due successi interni, con Cosenza e Palermo, Pirlo li ha conquistati quando la situazione si era fatta particolarmente critica (non che oggi sia tanto meglio). Dall’altra parte ci sarà un Modena dodici punti sopra i blucerchiati (anche per colpa del -2 di penalizzazione che la Samp ha rimediato a inizio stagione). La squadra di Paolo Bianco viene da tre vittorie di fila e da una serie positiva di 10 punti nelle ultime 4 gare, 4° posto in classifica con vista sulla zona A diretta. Insomma, erano tanti anni che non si vedeva un Modena così competitivo, la gara di oggi può diventare uno spartiacque. Al di là del prestigio che porterebbe battere la SamPirlo (seguita in trasferta da oltre 3000 tifosi), conquistare la quarta vittoria di fila darebbe ai canarini la consapevolezza di poter fare un campionato senza porsi limiti, nulla sarebbe proibito. Le altre quattro gare alle 14. Il Como, in zona playoff, misura ad Ascoli le sue ambizioni. Marchigiani però reduci da due ko di fila e appena 2 punti sopra la zona playout, un altro rovescio rischia di complicare la stagione. Cosenza-Reggiana invece, sembra tanto il confronto fra due possibili sorprese stagionali. Entrambe puntano alla salvezza, magari tranquilla, e il campionato che stanno facendo dimostra che il traguardo è alla portata. Ma entrambe hanno fatto partite importanti (il Cosenza di Caserta ha vinto a Palermo, la Reggiana di Nesta ha piegato il Venezia), chi vince oggi potrebbe coltivare (segretamente) qualche ambizione playoff. Ma attenzione anche al Bari, oggi di scena a Piacenza, campo della Feralpisalò. Con l’avvento di Marino in panchina, i pugliesi hanno raccolto 7 punti in 3 gare e sono tornati a respirare aria di playoff anche se il tecnico di Marsala non è ancora soddisfatto del gioco. Oggi però i gardesani non vanno sottovalutati, nonostante siano ultimi a pari punti con la Ternana. Zaffaroni, subentrato a Foschi, è in sella da due giornate: dopo il pesante esordio (0-3 dalla Reggiana), è arrivato il confortante 1-1 di Cosenza, in cui la Feralpisalò avrebbe meritato il successo. Molto interessante anche Sudtirol-Pisa. Gli altoatesini sono reduci dal ko di Parma ma hanno dimostrato di poter bissare lo scorso sorprendente campionato. I toscani invece, o cambiano marcia (1 punto nelle ultime 3 uscite), o rischiano grosso .Aquilani è 3 punti sopra la zona playout, l’1-1 della scorso turno in casa col Como ha dato qualche confortante indicazione ma la squadra continua a faticare. Inoltre, anche se finora la società ha sempre difeso il tecnico, dopo questa giornata ci sarà la sosta per le Nazionali che favorisce gli eventuali cambi. Il turno si completa domani con 4 gare alle 16.15: Brescia-Cremonese, Lecco-Parma, Palermo-Cittadella e Spezia-Ternana.