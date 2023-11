Diretta Modena-Sampdoria ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Da una parte la voglia di non fermarsi dopo le tre vittorie consevutive e dall'altra per provare a dare continuità all'ottimo risultato ottenuto contro il Palermo. C'è tutto questo in Modena-Sampdoria di questo pomeriggio. Bianco sfida Pirlo per un match dai ricordi bianconeri per i due allenatori che stanno vivendo un momento diverso in questo inizio di stagione. Gli emiliani sono al quarto posto in classifica e con la possibilità di tenere il passo delle prime, i blucerchiati invece sono ancora nella zona rossa e vogliono uscirne quanto prima. Al Braglia ci si aspetta un match equilibrato