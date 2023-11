Feralpi-Bari 3-3 show. Como vola con Cutrone, al SudTirol non basta Pecorino

Il pomeriggio di Serie B regala emozioni, gol e spettacolo. Il palcoscenico se lo prendono il Bari e la FeralpiSalò, in un match d'autore terminato 3-3, con le due squadre che si scambiano colpi come due pugili in un ring. Vince il Como sul campo dell'Ascoli e vola al quinto posto, momentaneo, in classifica, superando anche il Catanzaro sconfitto ieri, 10 novembre, dal Venezia. Ritrova i tre punti anche la Reggiana contro il Cosenza. Colpo del Pisa contro il SudTirol, che perde così un po' di terreno dalla zona alta.