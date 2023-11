La Calabria in palio, riscatto per il Palermo?

TORINO - La 14ª giornata di Serie B si chiude oggi con due gare importanti, fischio d’inizio alle 16.15. Grande attesa al Ceravolo per il derby Catanzaro-Cosenza: si spera vinca il pubblico, stadio esaurito da giorni, 13mila spettatori e una grande festa per il calcio calabrese, entrambe sono in lizza per i playoff e con i loro campionati stanno facendo dimenticare le recenti disavventure della Reggina, costretta a ripartire dalla Serie D col nome di La Fenice Amaranto Reggio Calabria. Oggi intanto, si potrà capire chi delle due calabresi è più attrezzata nella lotta per un posto nei playoff, chi vince il derby potrebbe poi trovare una spinta in più per il resto della stagione. I giallorossi di Vivarini però, vengono da tre sconfitte di fila (anche sfortunate) ma hanno due lunghezze di vantaggio sul Cosenza di Caserta, reduce da 5 punti nelle ultime tre partite. Nell’altra gara, il Palermo di Corini è di scena a Terni. I rosanero devono rispondere alle vittorie di Cremonese e Como che ieri hanno permesso alle due lombarde di sorpassare i siciliani che però vincendo oggi, ritroverebbero il terzo posto a -4 dalla zona A diretta. Il Palermo, una delle corazzate della B, ha perso tre delle ultime quattro gare ma i problemi i siciliani li hanno soprattutto in casa, in trasferta forse possono giocare più liberi di testa e infatti lontano da Palermo hanno conquistato 13 dei 23 punti totali. Ma attenzione alla Ternana: prima della sosta era passata dalla guida di Cristiano Lucarelli a quella di Roberto Breda che ha esordito con un ottimo 2-2 a La Spezia, coi liguri che la impattavano solo su autogol nel recupero. Umbri che però oggi sarebbero retrocessi e dunque devono provare a fare punti con chiunque affrontino.