Palermo-Catanzaro: cercasi scatto da A

TORINO - La 15ª giornata di B inizia stasera, fischio d’inizio alle 20.30, con un anticipo d’alta quota, la sfida fra le maggiori squadre meridionali della seconda serie: Palermo-Catanzaro, appaiate a quota 24 punti, a -6 dal duo di testa, Venezia e Parma, a -1 da Cremonese e Como, terze. Sfida più delicata per i siciliani, che in casa hanno qualche problema: Cosenza, Lecco e Cittadella hanno già sbancato il Barbera in questa stagione mentre lo Spezia c’è andato molto vicino. La squadra di Corini poi, è reduce dall’1-1 di domenica a Terni, nel quale nel finale non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica. In sintesi, il Palermo, in estate considerato fra le prime favorite per la promozione, non ha (ancora) quella continuità che serve per chiudere la stagione ai primi due posti e salire direttamente in A. Il feeling fra Corini e la piazza poi, già nella scorsa stagione non era sbocciato e questo complica ulteriormente la situazione anche se, ottenendo una vittoria convincente stasera, tutto verrebbe accantonato e il Palermo potrebbe proporsi come prima alternativa alla coppia di testa, anche perché i mezzi tecnici non mancherebbero. Sull’altro fronte, ci sarà un Catanzaro euforico per la vittoria di domenica sul Cosenza nel derby calabrese, un 2-0 che ha rilanciato le quotazioni dei giallorossi che hanno così archiviato la precedente serie nera di tre sconfitte di fila (dove la squadra era stata

anche un po’ sfortunata) e ripropongono così la loro candidatura, se non per la A diretta, quantomeno per un posto nei playoff, nel miglior piazzamento possibile, visto che le sei squadre che oggi li disputerebbero sono separate da appena tre punti e in questa chiave uno scontro diretto come quello di stasera al Barbera assume una valenza cruciale per il futuro di entrambe. Con la differenza che il Palermo di Corini sarebbe stato costruito per quella A diretta che fatica a inseguire mentre il Catanzaro è una neo-promossa senza alcun obbligo promozione: Vivarini dispone di una rosa sicuramente attrezzata per quel campionato da quartieri alti che sta già facendo. Ma in città si respira un clima

molto positivo che non c’era da decenni e ciò può portare i giallorossi molto lontano.