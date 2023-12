Esposito scatenato, Pirlo risorge. Colpo Cremonese, in 10 stende il Venezia

Gol pazzeschi e partite ricche di suspense illuminano il pomeriggio di Serie B . Il protagonista? Sebastiano Esposito : l'attaccante, in prestito dall'Inter , realizza una doppietta e regala la vittoria a Pirlo contro il Lecco , la terza nelle ultime quattro partite. Una rete strepitosa con un tiro dal limite sotto il sette, resa ancora più bella dal forte abbraccio con l'ex allenatore della Juve . Tre punti che danno respiro ai blucerchiati. Impresa anche della Cremonese , che supera la capolista Venezia , nonostante l'uomo in meno.

Serie B, risultati e marcatori

Il sabato da cornice di Esposito si conclude con la doppietta che chiude il match contro il Lecco, che resta ora in una zona pericolosa di classifica. Facendo un balzo in avanti è la Cremonese a fare il colpo, grazie alla rete di Ravanelli che basta per vincere di misura contro il Venezia, al termine di una partita che si era complicata per il rosso diretto dato ad Antov al 51'. La spunta anche il Bari contro il SudTirol: apre Sibilli, pareggia Vinetot e chiude i giochi Di Cesare nella ripresa. I biancorossi ritrovano i tre punti dopo tre giornate, continua invece il momento negativo degli altoatesini. Al Cittadella bastano i gol di Vita e Salvi nella prima mezz'ora per battere il Cosenza. La Ternana vince il match salvezza contro la FeralpiSalò grazie alle reti di Di Stefano e Lucchesi, dopo il momentaneo pari di Tonetto. Sorride anche lo Spezia che esulta al 90' con Hristov, dopo le firme di Verde e Bellusci. Ora in campo Catanzaro e Pisa.