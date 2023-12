Parma-Palermo: Corini si gioca tutto

TORINO - La 16ª giornata di Serie B si chiude oggi con tre partite, fischio d’inizio alle 16.15. Tutti i riflettori sul Tardini, dove il Parma ospita il Palermo. Gli emiliani di Pecchia, che mercoledì in Coppa Italia hanno quasi eliminato la Fiorentina, hanno la possibilità di staccare il Venezia, -caduto ieri a Cremona - con cui condividono la vetta. Tuttavia, c'è da capire quanto peseranno le fatiche del Franchi, 120' che potrebbero farsi sentire oggi, Pecchia deciderà in base allo stato fisico di ognuno e comunque dispone di una rosa ampia e assortita. Gara molto più delicata per il Palermo che non gira più e dopo essere arrivato a un punto dalla vetta, ora è scivolato all’ottavo posto, a -9 dal Parma. Dopo il ko dell’ultimo turno, in casa col Catanzaro, per la prima volta la panchina di Corini ha traballato. Ma poi è arrivata la conferma da parte del Football City Group. Se ne riparla dopo la partita ma non è escluso che Corini possa rimanere in sella fino alla pausa invernale, anche se di fatto la piazza lo ha già esautorato. Di alto livello anche Como-Modena, entrambe in zona playoff, coi lariani avanti di due punti sugli emiliani. Per i padroni di casa, sarà il primo vero test per Fabregas, finora è andato in panchina per 3 gare nelle quali ha conquistato 7 punti. Ma lo spagnolo ha fatto solo il suo, è da questa partita, autentico spareggio playof con vista sulla A diretta, che si vedrà se il Como potrà lottare anche per i primi due posti, visto che per un piazzamento agli spareggi promozione era già in lizza con Longo in panchina. Intanto però, ci sarebbe da riprendersi il 3° posto, da ieri ad appannaggio del Catanzaro, vittorioso sul Pisa. Ma attenzione a questo Modena, meno quotato dei lariani ma che con Paolo Bianco, esordiente in B, sta facendo una bella annata e la piazza è euforica per la vittoria nel derby sulla Reggiana. E si gioca anche Reggiana-Brescia: negli emiliani, Nesta aveva mostrato cose interessanti (hanno battuto il Venezia, ad esempio) alternate a preoccupanti blackout che hanno complicato la classifica, fino a portare la Regia dalle parti dei playout. Il Brescia invece, potrebbe aver svoltato

con l’avvento di Maran che nelle sue tre uscite ha messo insieme 5 punti, con la grande vittoria del turno scorso sulla Samp di Pirlo, un 3-1 con la gara chiusa già all’intervallo che lascia ben sperare: per lo meno il Brescia di questo passo - ora è a +2 sui playout - può evitarsi una stagioni di patemi, dopo averne già vissuti abbastanza sotto la guida di Gastaldello.