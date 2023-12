Lecco-Ternana: chi si salva?

TORINO - La 17ª giornata di Serie B si chiude oggi col posticipo Lecco-Ternana, fischio d’inizio alle 16.15. Un autentico spareggio salvezza quello che andrà in scena al Rigamonti-Ceppi, dove i punti valgono doppio, col confronto fra due allenatori che stanno raccogliendo risultati non da poco. Nei lombardi, l’ex attaccante Emiliano Bonazzoli, esordiente nella categoria (prima aveva allenato nei dilettanti e nel femminile), ha già battuto Pisa e Palermo in trasferta, Parma e Bari in casa. Però viene dal ko di Marassi con la Samp: senza nulla togliere a quella bella vittoria blucerchiata, quest’anno con lui in panchina s’erano viste prove migliori dei blucelesti ma quel che conta è che col suo avvento il Lecco possa lottare per salvarsi, dopo averlo ereditato da Luciano Foschi quando tutti lo davano per spacciato. Discorso abbastanza simile per Roberto Breda alla guida della Ternana, anche gli umbri prima del suo arrivo, quattro turni fa, erano considerati già mezzi retrocessi con Cristiano Lucarelli in panchina (poi sistematosi in C al Catania). E invece Breda è ancora imbattuto, viene da due vittorie di fila e viaggia alla media di due punti a partita (8 nelle sue 4 uscite). Insomma, spunti non ne mancano, compreso il fatto che la Ternana in caso di vittoria scavalca il Lecco di un punto e acciuffa la zona playout. Ma per entrambe è vietato fallirla, anche alla luce deli successi ottenuti in questo turno da Ascoli, Spezia e Feralpisalò che relegano le due contendenti di oggi in zona retrocessione.