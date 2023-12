Occasione Samp, occhio a Como-Palermo

TORINO - La 18ª giornata di Serie B, penultima del girone d’andata, va interamente in scena oggi, su tre orari diversi. Fra le 5 sfide delle 14, spicca Como-Palermo, coi lariani terzi in classifica che tentano l’assalto alla zona A diretta e i siciliani che dopo la vittoria sul Pisa cercano il rilancio. Il tecnico Corini, dopo aver vissuto giornate difficili, ora potrebbe iniziare tutta un’altra stagione, anche perché il Palermo fuori casa fa più punti che al Barbera. Nel Como invece, in settimana è sbarcato l’allenatore gallese Roberts che dalla prossima giornata, salvo intoppi burocratici, rileverà Fabregas, il quale resterà nello staff della squadra e da gennaio frequenterà il corso di Coverciano. Occhio anche a Sampdoria-Feralpisalò (ore 16,.15): Pirlo sembra aver svoltato coi blucerchiati (6 vittorie nelle ultime 8 uscite), si può dare l’assalto alla zona playoff (anche se il Modena ottavo dista 5 punti) ma attenzione alla Feralpisalò ultima, nello scorso turno ha battuto (con merito) la Cremonese, dimostrando di essere tutt’altro che in disarmo. Bello “spareggio” da playoff è Cremonese-Modena (ore 14): nei grigiorossi, Stroppa deve dimostrare che quello con la Feralpisalò è stato solo un incidente di percorso e che la squadra ha i valori importanti visti in precedenza con lui. Ma attenzione al Modena di Bianco, squadra molto solida e che in trasferta ha ottenuto risultati importanti (pari a Parma, vittoria a Catanzaro, ad esempio). Alle 15 inizia una sola gara, ma di livello: Catanzaro-Brescia. I calabresi sono quarti in classifica ma nello scorso turno si sono allineati al momento no di tutte le big e hanno perso ad Ascoli; lanciato invece, il Brescia da quando lo guida Maran: 9 punti nelle sue 5 uscite e nell’ultima è arrivato lo scalpo prestigioso del Como di Fabregas. Esame probante anche per la capolista Parma che ha 2 punti di vantaggio sul Venezia e 4 sul Como terzo: al Tardini sbarca la Ternana di Breda, ancora imbattuta dal suo arrivo, con 11 punti raccolti in 5 gare e reduce da tre vittorie di fila (l’ultima, domenica scorsa a Lecco, vincendo 3-2 dopo essere andati all’intervallo in doppio svantaggio). E il Parma visto nell’ultimo mese potrebbe avere qualche problema con una delle squadre più in palla della B, per quanto ancora collocata nella zona calda della classifica. Partita da prendere con le pinze anche per il Venezia che alle 14 ospita il Lecco: i lagunari vengono da due sconfitte di fila in cui hanno sbagliato troppo, Vanoli deve ritrovare quella quadratura di squadra che li aveva portati in testa. Ma occhio al Lecco che con Bonazzoli in panchina ha già vinto a Pisa e Palermo. Alle 14 c’è anche Cittadella-Spezia: veneti in zona playoff, sono sesti, hanno un passo prodigioso, raccolti 16 punti nelle ultime 6 uscite, liguri in risalta con D’Angelo che ha vinto nelle ultime due giornate. Infine, tre cruciali scontri salvezza alle 16.15: Bari-Cosenza (nei pugliesi Marino vacilla, 3 ko nelle ultime 4 partite; calabresi che provano a uscire da un momento no dopo il pari interno col Parma, arrivato dopo tre cadute di fila); Pisa-Ascoli (nei toscani Aquilani prova a dare un piglio a una squadra che rischia in classifica, è un punto sopra i playout; i marchigiani nell’ultima uscita hanno vinto la prima partita sotto la guida di Castori, piegato il Catanzaro); Sudtirol-Reggiana (altoatesini carichi per il colpo fatto una settimana fa a Venezia; emiliani in zona playout, Nesta non convince e inizia a essere messo in discussione). A Santo Stefano tutti di nuovo in campo, si chiuderà il girone d'andata.