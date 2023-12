Samp e Pirlo a caccia di riscatto

TORINO - Torna il tradizionale appuntamento con la Serie B in campo a Santo Stefano, le dieci partite dell’ultima giornata d’andata in scena dalle 12.30 a sera. Per la capolista Parma che nell’ultimo turno ha vinto il titolo d’inverno, impegno probante a Brescia (ore 15): i lombardi hanno svoltato con Maran, ancora imbattuto e reduce dalla vittoria di Catanzaro (da 2-0 a 2-3!), 12 i punti conquistati nelle sue 6 panchine, col Brescia passato dalla zona calda a coltivare qualche ambizione playoff (il Modena ottavo ha solo 2 punti di margine). Ambizioni che si sono un po’ ridimensionate per la Sampdoria di Pirlo che sabato scorso ha buttato un’occasione d’oro perdendo in casa dalla Feralpisalò. Il tonfo a Marassi coi Leoni del Garda è stato spiegato nel clan blucerchiato con l'espulsione di Kasami e l'arbitraggio non all'altezza di Pezzuto. Ma Pirlo innazitutto dovrebbe chiedersi perché la sua squadra, contro l'ultima in classifica, si è trovata in casa sotto di due reti dopo soltanto una ventina di minuti, approccio sbagliato che ha poi determinato il 2-3 finale.. Ora per i blucerchiati c’è un altro impegno a Marassi, sbarca il Bari (ore 20.30) dove traballa la panchina di Marino (poi si va alla sosta fino a quasi metà gennaio, possibili diversi cambi). Feralpisalò che sul proprio campo di Piacenza riceve un Venezia (ore 15) che continua a mantenersi al 2° posto, dunque in zona A diretta, ma che non riesce più a vincere (un punto nelle ultime tre gare) e sabato è stato raggiunto sul 2-2 al Penzo dal Lecco.