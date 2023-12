Esposito salva Pirlo: la Samp pareggia al 92' contro il Bari, Menez espulso

GENOVA - L'ultima partita di Serie B dell'anno solare 2023 va in scena a Marassi con la Sampdoria di Andrea Pirlo che agguanta in extremis il pareggio per 1-1 contro il Bari per chiudere il programma della 19ª giornata.

Sampdoria-Bari, la partita

Primo tempo privo di emozioni se non per il gran sinistro al volo dal limite dell'area di Edjouma che ha fatto tremare i tifosi della Samp con la sfera che ha sfiorato la traversa. Nella ripresa i blucerchiati hanno la loro chance: al 77' Esposito serve perfettamente Depaoli defilato sulla destra il numero 23 entra in area e calcia di prima sul primo palo, conclusione però debole parata senza problema da Brenno. Sul capovolgimento di fronte il Bari non perdona: all'80''ex Milan Menez serve benissimo Sibilli che a tu per tu con non sbaglia per l'1-0. I padroni di casa non si arrendono e al primo minuto di recupero Depaoli questa volta mette bene in mezzo dove Esposito tutto solo deve solo appoggiare da pochi passi. Al 93' Menez rovina una gran partita facendosi espellere in maniera puerile con giallo per proteste e poi rosso per avere applaudito ironicamente il direttore di gara.