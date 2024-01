Catanzaro-Lecco 5-3, emozioni infinite: Vivarini torna al successo

CATANZARO - Altalena di emozioni incredibile al Nicola Ceravolo tra Catanzaro e Lecco . Ad aggiudicarsi l'a nticipo della 20ª giornata di Serie B sono i padroni di casa che interrompono una striscia di tre ko consecutivi e tornano al successo dopo oltre un mese dall'ultima volta battendo con un roboante 5-3 i lombardi. Dopo due risultati utili consecutivi (2-2 contro il Venezia e vittoria per 2-1 contro il Südtirol), invece, la formazione di Bonazzoli incassa la decima sconfitta stagionale in cadetteria.

Catanzaro-Lecco: la cronaca

La squadra di Vivarini passa avanti al 18' con Verna, ma la reazione degli ospiti è veemente e nel giro di quattro minuti, dal 25' al 29', Di Stefano e Lemmens la ribaltano. La prima frazione di gioco si chiude con il Lecco avanti 2-1, ma negli spogliatoi il tecnico di Ari si fa sentire e in apertura cambia tutto: bastano 240" a Sounas e Iemmello per riportare il match sui binari dei padroni di casa. La sfida del Ceravolo, però, è vietata ai deboli di cuore: dopo appena dieci minuti arriva il terzo gol della ripresa, con Novakovich che ristabilisce l'equilibrio. Catanzaro-Lecco sembra un romanzo thriller di Agatha Christie, perché a metà ripresa i calabresi sono ancora avanti: assist di Iemmello e doppietta personale di Sounas. Nel finale Biasci fissa il punteggio sul 5-3 chiudendo una serata indimenticabile per i tifosi di casa. Quante emozioni al Nicola Ceravolo!