Palermo, che esame a Cittadella

TORINO - Dopo il fantastico anticipo di ieri (Catanzaro-Lecco 5-3!), la prima giornata di ritorno della Serie B prosegue oggi con sei gare. Fra le cinque delle 14, c’è il clou: al Tombolato va in scena Cittadella-Palermo, autentico spareggio, quantomeno per i playoff, ma entrambe possono avere ambizioni di A diretta, coi veneti a -2 dal 2° posto e i siciliani a -3. Il Citta di Gorini ha chiuso il girone d’andata alla grande facendo nelle ultime 8 uscite 20 punti (6 vittorie e 2 pari), la miglior serie positiva del campionato. Il Palermo ha chiuso il 2023 con la pazzesca vittoria in rimonta per 3-2 sulla Cremonese che ha scacciato i fantasmi che aleggiavano sul Barbera e su Corini che ha potuto vivere una sosta serena dopo tante giornate difficili. Oggi però, bisogna confermarsi e il Citta farà di tutto per mantenersi davanti ai siciliani. La gara delle 16.15 propone il confronto fra Pisa e Reggiana, cioé Aquilani contro Nesta: entrambi stanno vivendo una stagione un po’ complicata, al di sotto delle aspettative (soprattutto il Pisa). Ma hanno chiuso bene il 2023: nelle due uscite intorno a Natale, Aquilani ha fatto 4 punti (ma resta a +2 sui playout), Nesta 6 (a +3 sui playout a -5 dai playoff). Le altre gare delle 14. Como-Spezia (nei lariani fa il suo esordio panchina il gallese Roberts con Fabregas, impegnato nel corso a Coverciano, che resta nello staff, oggi con 3 punti mettono pressione al Venezia, secondo come il Como che gioca solo domani, liguri a caccia di una salvezza non semplice col subentrato D’Angelo). Bari-Ternana (pugliesi che cercano il cambio di passo con Marino e il pari in casa Samp a Santo Stefano ha dato buone indicazioni, umbri rivitalizzati dall’avvento di Breda, con lui in panchina finora hanno perso solo dalla capolista Parma). Modena-Brescia (sfida con vista sui playoff: i lombardi sono a -3 dagli emiliani e sognano l’aggancio all’8°posto occupato dai canarini, l’ultimo buono per disputare i playoff): Sudtirol-Feralpisalò (brividi salvezza: negli altoatesini confermato in panchina Valente che doveva essere solo un traghettatore, gardesani ultimi ma che se vincono al Druso rendono la corsa salvezza ancora più intricata, portandosi a -3 dal Sudtirol). Il turno si chiude domani con tre sfide, fischio d'inizio alle 16.15: Cremonese-Cosenza, Parma-Ascoli e Venezia-Sampdoria.