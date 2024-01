Venezia-Samp: chi si riscatta?

TORINO - Oggi in Serie B si chiude la 1ª giornata del girone di ritorno con tre gare, fischio di ‘inizio alle 16.15. Il clou è al Penzo, che ospita Venezia-Sampdoria. C’è molta curiosità per le squadre di Vanoli e Pirlo, la lunga sosta invernale sarà stata salutare dopo che avevano chiuso il 2023 in maniera non bella? Il Venezia non vince dal 2 dicembre (3-1 all’Ascoli), poi ha fatto solo 2 punti in 4 partite e, dopo essere andato in fuga verso la A a braccetto col Parma, oggi cerca di riagganciare il Como, ieri trionfante sullo Spezia e ora solo al 2° posto, l'ultimo buono per andare direttamente in A, piazzamento ambito anche da Cittadella, Cremonese, Palermo e Catanzaro. Ma si dovrà vedere il miglior Venezia, quello andato in scena nelle ultime gare del 2023 è apparso anche un po’ svagato (vedi il ko al Penzo col Sudtirol), chiamato a chiudere il periodo più difficile vissuto dall’avvento di Vanoli, in sella da 14 mesi. La Samp invece, nelle due uscite intorno a Natale, ha fatto un solo punto (l’1-1 col Bari a Santo Stefano), sfruttando malissimo un calendario con due gare interne di fila (l’altra partita è stata il 2-3 con la Feralpisalò ultima) che offriva l’occasione di avvicinare - se non raggiungere - la zona playoff, un passaggio della stagione che rischia di pesare sull’esito finale dell’annata. Pirlo schiererà una squadra più abbottonata, più per scelta tecnica, per mancanza di alternative, visto che la rosa è abbastanza falcidiata e l’ultimo a fermarsi è stato Sebastiano Esposito che in blucerchiato sta diventando il giocatore atteso da anni. Pirlo comunque, ha messo le mani avanti, non vuol sentir parlare di alibi legati alle tante assenze, la Samp deve tornare a macinare punti, se non per agganciare la zona playoff, quantomeno per evitare guai in classifica (il margine sui playout è di 3 punti, la distanza dai playoff, 5). Ma oggi, attenzione anche alla Cremonese che allo Zini riceve il Cosenza (dove rischia il posto l’allenatore Caserta): con 3 punti la squadra di Stroppa avrebbe la classifica che ci si aspettava a inizio stagione mentre i calabresi, se perdono anche oggi, possono salutare definitivamente i piccoli sogni di gloria che si facevano a inizio stagione e dovranno pensare solo a salvarsi. Intanto la capolista Parma, imbattuta in casa, cerca di riportarsi a +6 sul Como ospitando l’Ascoli che Castori sta provando a risollevare ma che oggi sarebbe retrocesso. Però, quando si è in testa, si guarda il distacco sul terzo posto e dunque Pecchia sarà interessato molto al risultato del Venezia.