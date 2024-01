Brescia, perché fa rumore il fair play di Dickmann

Anche oggi si stupisce dello stupore, Lorenzo Dickmann , 27 anni, milanese, terzino del Brescia in prestito dalla Spal , 18 presenze stagionali di elevato rendimento, fra i migliori in campo al Braglia dove le Rondinelle hanno colto una vittoria preziosa nell'ultimo turno della Serie B . "A Modena ho semplicemente fatto la cosa che più sembrava giusta. Non mi sento un eroe".

Il gesto di Dickmann: ecco cosa è successo

È successo a sei minuti dalla fine, Brescia sul 2-1. Dickmann, lanciato verso la porta avversaria, era rincorso da Shady Oukhadda, 24 anni, ex nazionale marocchino a livello giovanile, centrocampista della formazione emiliana. Improvvisamente, a causa di un dolore muscolare, Oukhadda è crollato a terra: Dickmann non ci ha pensato due volte e ha calciato il pallone in fallo laterale per consentire che l'avversario venisse soccorso, nonostante gli sviluppi dell'azione potessero consentire al Brescia di fare tris, chiudendo la partita. Il gesto di Dickmann è stato di fair play allo stato puro, così raro da suscitare scalpore in un mondo dove attecchiscono i furbi, le malizie e le scorrettezze e, al contrario, l'eccezione di Modena dovrebbe essere la regola. Onore al difensore del Brescia, antieroe da applaudire: ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Dimostrando come, se tutti si comportassero come lui, un altro calcio sarebbe possibile.