Che serata con Samp-Parma

TORINO - La 21ª giornata di Serie B comincia stasera, fischio d’inizio alle 20.30, con un anticipo di prestigio, Sampdoria-Parma, club le cui tifoserie sono legate da uno storico gemellaggio, già andato in scena nella gara dell’andata, quando i blucerchiati di Pirlo quasi sbancarono il Tardini: al vantaggio iniziale dei liguri con il gioiellino Pedrola, risposero gli emiliani, soltanto all’82’, con il difensore italo-australiano Circati, dunque fu un 1-1 firmato da due classe 2003 fra i più promettenti d’Europa. Era il 24 settembre scorso e fu una partita anomala, perché la Samp, in quella fase della stagione, stentava parecchio e si produsse in una delle migliori partite fatte in trasferta in questa annata mentre invece il Parma, che a inizio stagione andava come un treno (arrivava dallo 0-5 di Catanzaro), per la prima volta in stagione, alla 6ª giornata, rischiò seriamente di incappare nella prima sconfitta. E oggi come stanno le squadre di Pirlo e Pecchia? La Samp continua a restare a metà del guado: non riesce a dare l’assalto alla zona playoff (che dista 5 punti) e deve sempre guardarsi alle spalle (sui playout solo 3 lunghezze di margine). Domenica scorsa i blucerchiati hanno incassato un 5-3 a Venezia, favorito dall’espulsione di Benedetti ma giocando col cuore in mano, in inferiorità numerica, la Samp era stata capace di riportarsi sul 3-3 segnando due reti in dieci, salvo poi crollare nel finale. Un ko con segnali dunque positivi, tanto più che di questi tempi i blucerchiati sono parecchio rimaneggiati e lo saranno anche oggi (ma ci sarà l’ultimo acquisto, la punta Alvarez prestata dal Sassuolo: partirà dalla panchina). Il Parma invece, viene dal’1-1 al Tardini con l’Ascoli, capace di passare per primo con un gran gol di Botteghin, impattato dall’autorete di Viviano. Risultato che ha reso ancora più incerta la lotta per la Serie A diretta, con la capolista Parma che si è fatta rosicchiare due punti soprattutto dalle prime inseguitrici, Venezia e Como, ora a -4. Pecchia dunque, si attende una prova che rimetta “le cose a posto”, in cui il Parma dimostri di essere la più forte del campionato: tutto sommato, per l’organico che ha disposizione e per quel che s’è visto finora, gli emiliani dovrebbero avere un margine di punti più consistente sulla concorrenza. La Samp invece, stasera non ha nulla da perdere, visti i 19 punti di differenza che ci sono in classifica fra le due squadre. Ma se dovesse battere la capolista, chissà, magari sarebbe la scintilla per la tanto attesa riscossa in classifica. In realtà, come si accennava prima, innanzitutto i blucerchiati devono guardarsi le spalle perché perdere stasera vorrebbe dire rischiare di ritrovarsi nuovamente, al termine del turno, nei pressi della zona playout.