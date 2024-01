Venezia e Como: come rispondete?

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Sampdoria-Parma 0-3), la 21ª giornata di Serie B prosegue oggi con otto gare, cinque alle 14, tre alle 16.15. Venezia e Como, le prime inseguitrici della capolista Parma, giocano in trasferta e dopo lo scatto degli emiliani di ieri sera, cercheranno di riportarsi a -4 dal 1° posto.. Alle 14, per i lariani guidati in panchina dal gallese Roberts (Fabregas è rimasto nello staff), c’è una trasferta da prendere con le pinze in casa della Reggiana, la squadra di Nesta ha iniziato bene il 2024, sfiorando la vittoria a Pisa, raggiunti sul 2-2 soltanto all’82’, dopo essere passati per due volte in vantaggio. Il Como invece ha quasi passeggiato su quel che resta dello Spezia, un 4-0 che fa sognare il clan lariano, è stata la partita che ha confermato come la squadra possa competere per la A diretta e dal mercato potrebbero arrivare altre buone nuove. Il Venezia invece (ore 16.15), dopo il 5-3 rifilato alla Sampdoria nella prima gara del girone di ritorno, è di scena a Cosenza, dove da tempo è in discussione il tecnico Caserta. Calabresi che hanno un solo punto di margine sulla zona playout, Venezia che non può perdere più colpi nella corsa per la A diretta, come accaduto a dicembre. Il pimpante Cittadella, solo al 4° posto, la squadra che si sta producendo nella miglior serie positiva del campionato - nove risultati utili di fila con 23 punti conquistati - alle 14 gioca in casa della Ternana che dopo il 3-1 incassato sabato scorso a Bari, è in zona playout. Anche per la Cremonese di Stroppa - quinta in classifica ma a soli 3 punti dalla zona A diretta - un impegno con una squadra inguaiata, alle 14 trasferta in casa dello Spezia che vive giorni difficili: dopo il tonfo di Como, la contestazione alla proprietà statunitense dei Platek è di fatto permanente, la prospettiva di scendere dalla A alla C in un anno si fa sempre più concreta, mentre la Cremonese ha convinto nella vittoria di domenica, 1-0 sul Cosenza. Il Catanzaro di Vivarini, a -5 dal 2° posto, reduce dallo scoppiettante 5-3 sul Lecco, alle 14 sarà di scena a Piacenza, sede delle gare della Feralpisalò ultima in classifica, reduce dal ko di Bolzano col Sudtirol che obbliga i gardesani di Zaffaroni a cercare punti con chiunque, pur di cambiare la classifica (sono a -4 dai playout). Alle 16.15, il Palermo, reduce dal bruciante ko di Cittadella, cerca riscatto in casa contro li Modena che nella prima gara del 2024 ha perso in casa dal Brescia: i rosanero di Corini al Barbera hanno già lasciato troppi punti, vincere oggi è il minimo per provare ad avvicinare il 2° posto, oggi distante 6 punti. Il Modena invece, dopo il ko di una settimana fa, rischia seriamente di abdicare dalla lotta per un posto nei playoff: la squadra di Bianco è imballata da tempo e non vince dal 2 dicembre (2-1 nel derby alla Reggiana), nelle ultime 5 uscite ha fatto solo 2 punti. Occhio al Brescia, che con Maran in panchina ha svoltato: agganciata sabato scorso la zona playoff, alle 14 riceve il Sudtirol del sorprendente capo cannoniere Casiraghi (12 gol) che alla ripresa si è messo alle spalle il momento no di fine 2023 battendo la Feralpisalò, risultato che consente agli altoatesini di Valente di avere tre preziosi punti di margine sulla zona playout. Infine, alle 16.15, occhio a Lecco-Pisa: i blucelesti, nel 5-3 incassato a Catanzaro, hanno comunque disputato una buona prova mentre il Pisa, nel 2-2 interno con la Reggiana, si è consolato col gol del pari segnato da Bonfanti all’esordio in nerazzurro: resta uno dei più interessanti giovani attaccanti italiani (è un 2002), a Modena era finito quasi ai margini, a Pisa chissà che non diventi il salvatore della patria, coi nerazzurri di Aquilani che stanno facendo un campionato al di sotto delle aspettative e che oggi navigano al 14° posto, con soli 3 punti di margine sui playout.