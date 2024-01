Diretta Catanzaro-Palermo ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CATANZARO - La 22ª giornata del campionato di Serie B si apre con il Derby del Sud tra Catanzaro e Palermo, una sfida dal sapore playoff. I ragazzi di Corini, reduci dalla vittoria contro il Modena, occupano il 6° posto (35) a +2 proprio su quelli di Vivarini che stanno vinvendo un momento difficile (4 sconfitte nelle ultime 5 partite). Per i rosanaero un blitz al Ceravolo per restare attaccati al treno della promozione diretta e per vendicare la sconfitta dell’andata che lasciò ferite profonde. Doppio obiettivo per il Palermo che fuori casa non fa festa da inizio ottobre, quando vinse a Modena. I rosanero ci riprovano a Catanzaro, contro una squadra che qualche mese fa banchettò al Barbera, impartendo una sonora lezione alla squadra di Corini.