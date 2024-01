Parma travolto a Modena, tonfo Como: Cremonese e Venezia ne approfittano

Serie B, crollo Parma a Modena

Scossone nel sabato di Serie B. Il Parma capolista cade contro il Modena, e lo fa in maniera rumorosa: i gialloblù di Pecchia perdono per 3-0 all'Alberto Braglia. La squadra allenata da mister Bianco si porta avanti al quarto d'ora: Gerli serve Battistella, che calcia un destro potentissimo che finisce sotto la traversa. Non passano neanche 10' e arriva il raddoppio: Abiuso riceve da Ponsi, con una sterzata salta Balogh e poi con il sinistro trafigge Chichizola. Ad inizio ripresa il tris è servito: Battistella porta avanti palla, trova il corridoio giusto per Ponsi che davanti al portiere segna di precisione. Della sconfitta pesante del Parma capolista ne approfitta la Cremonese: i grigiorossi vincono contro il Brescia tra le mura amiche. A decidere il match un gol di Abrego, entrato dopo 11' per sostituire l'infortunato Collocolo: alla mezz'ora della prima frazione l'argentino scambia bene con Coda, si trova a tu per tu con il portiere e con un tocco di punta insacca in rete. La squadra di Stroppa si porta così a 41 punti, al secondo posto a -4 dal Parma.

Stesso risultato e stessi punti in classifica per il Venezia, che vince nel finale con la Ternana: traversone di Johnsen, Mantovani prova a rinviare ma colpisce Busio che segna in maniera rocambolesca il gol vittoria. Turno d'oro per Cremonese e Venezia, che oltre ad accorciare sul 1° posto scavalcano il Como: i blucelesti cadono tra le mura amiche contro l'Ascoli. All'ora di gioco i lombardi restano in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Odenthal per una gomitata a Rodriguez (episodio rivisto al Var). I bianconeri ne approfittano e segnano due gol negli ultimi minuti: prima Pedro Mendes, poi l'autorete di Cassandro. Cosenza corsaro in casa del SudTirol: a decidere il match un gol di Frabotta, in prestito dalla Juventus, al 78': tiro da fuori area che non ha lasciato scampo a Poluzzi.

