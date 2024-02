Palermo-Bari: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La ventitresima giornata di Serie B si aprirà con la sfida del Barbera tra Palermo e Bari. Un derby del sud da brividi quello tra i rosanero e i pugliesi, quest'anno con ambizioni differenti. La formazione allenata da Corini ha come obiettivo la promozione in A diretta ma, dopo un avvio positivo, ha dovuto fare i conti con la poco continuità nella parte finale del 2023 e vuole assolutamente continuare la striscia positiva in casa delle ultime settimane (3 vittorie consecutive). La distanza dalla seconda posizione recita 5 punti e serve invertire la marcia per provare a impensierire il gruppetto di testa. Dall'altra parte, invece, non se la sta passando benissimo il Bari di Marino, contestato dopo l'ultima sconfitta interna contro la Reggiana. Contro i rosanero è l'occasione per provare a fare risultato e risollevare il morale della squadra, ma soprattutto dell'ambiente. La classifica è corta nei bassifondi e sono appena 5 i punti di vantaggio dalla zona playout.