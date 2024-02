Il Parma fa festa con Camara: Venezia ko al 100'! Vince il Brescia

Gol ed emozioni nel big match di Serie B tra il Parma e il Venezia, con i ducali che conquistano la vittoria al 100' e volano in classifica . Prosegue il momento negativo del Cittadella che perde anche contro il Brescia : terza sconfitta consecutiva. Periodo buio anche per il Catanzaro , solo un pari contro lo Spezia. I bianconeri centrano così il secondo risultato utile consecutivo e tengono viva la lotta per la salvezza. La Reggiana e il Cosenza vengono sprecano una grande occasione e vengono beffate entrambe nel finale da FeralpiSalò e Pisa.

Serie B, risultati e marcatori della 23 ª giornata

Al Tardini Parma e Venezia si battono come su un ring: apre le danze Mihaila al 21' e risponde Pohjanpalo dopo appena cinque punti. Poi al 100' Camara realizza una rete pesantissima e fa esplodere di gioia Pecchia. Termina 1-1 tra Spezia e Catanzaro. Ai calabresi non basta il solito Iemmello e Jagiello regala un punto importante ai bianconeri. Borrelli e Moncini mettono ko il Cittadella: un risultato d'oro per la lotta playoff. Kabashi illude la Reggiana che viene rimontata al 95' dalla FeralpiSalò, in nove dalla fine del primo tempo per i rossi a Fiordilino e Butic (doppio giallo), grazie alla firma di Balestrero. Non festeggia neanche il Cosenza, che non sfrutta l'inferiorità numerica del Pisa dal 45' per l'espulsione di Calabresi: alla rete di Tutino risponde Caracciolo al 96'.