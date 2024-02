Il Parma scappa con Camara. Samp, Gonzalez gol ma solo pari per Pirlo

Gol ed emozioni nel big match di Serie B tra il Parma e il Venezia, con i ducali che conquistano la vittoria al 100' e volano in classifica . Prosegue il momento negativo del Cittadella che perde anche contro il Brescia : terza sconfitta consecutiva. Periodo buio anche per il Catanzaro , solo un pari contro lo Spezia. I bianconeri centrano così il secondo risultato utile consecutivo e tengono viva la lotta per la salvezza. La Reggiana e il Cosenza vengono sprecano una grande occasione e vengono beffate entrambe nel finale da FeralpiSalò e Pisa. La Samp di Pirlo si fa rimontare il doppio vantaggio nella sfida casalinga contro il Modena , mentre Cremonese e Como trovano 3 punti importanti in trasferta sui campi di Lecco e Ternana .

Serie B, risultati e marcatori della 23 ª giornata

Al Tardini Parma e Venezia si battono come su un ring: apre le danze Mihaila al 21' e risponde Pohjanpalo dopo appena cinque punti. Poi al 100' Camara realizza una rete pesantissima e fa esplodere di gioia Pecchia. Termina 1-1 tra Spezia e Catanzaro. Ai calabresi non basta il solito Iemmello e Jagiello regala un punto importante ai bianconeri. Borrelli e Moncini mettono ko il Cittadella: un risultato d'oro per la lotta playoff. Kabashi illude la Reggiana che viene rimontata al 95' dalla FeralpiSalò, in nove dalla fine del primo tempo per i rossi a Fiordilino e Butic (doppio giallo), grazie alla firma di Balestrero. Non festeggia neanche il Cosenza, che non sfrutta l'inferiorità numerica del Pisa dal 45' per l'espulsione di Calabresi: alla rete di Tutino risponde Caracciolo al 96'. Al Marassi sembra un pomeriggio di festa per la Samp contro il Modena con il doppio vantaggio dopo 33 minuti firmato da Facundo Gonzelez e Alvarez. Nella ripresa però gli emiliani rimontano grazie all'incredibile doppietta su calcio di rigore di Palumbo. Il Como vince invece sul campo della Ternana grazie all'impatto immediato di Gabriel Strefezza. L'ex Lecce, alla prima con la maglia dei lariani, decide la partita con un gol al 40'. Vittoria esterna anche per la Cremonese nel derby lombardo contro il Lecco. Decisivo il rigore di rigore di Coda al 54', con i grigiorossi che mantengono il secondo posto in classifica alle spalle del Parma.