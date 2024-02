La salvezza passa da Ternana-Spezia

TORINO - La 24ª giornata di Serie B si chiude oggi, fischio d’inizio alle 16.15, con un posticipo da brividi che può essere molto importante nella lotta per la salvezza: Ternana-Spezia, entrambe nei bassifondi della classifica, a quota 21 punti. Non c’è dubbio, da quando Roberto Breda ha rilevato in panchina Cristiano Lucarelli, le Fere umbre hanno dimostrato di potere avere i mezzi per mantenere la categoria. Tuttavia, il 2024 della Ternana è piuttosto preoccupante: una sola vittoria, il convincente 3-1 al Cittadella nel giorno dell’esordio straordinario di Gaston Pereiro, l’estroso uruguaiano giunto a gennaio dal Cagliari; ma anche tre sconfitte: a Bari (3-1), e nel ultime due uscite, a Venezia (1-0) e in casa col Como (0-1). A parte il ko del San Nicola, dunque, cadute che possono starci, contro squadre di ben altra levatura. Però le giornate passano, il margine di errore si riduce e la Ternana oggi è chiamata a tutt’altra partita. Ma anche lo Spezia non può fallirla, visto che per i liguri, passare nell’arco di un anno dalla A alla C è una prospettiva ancora attuale. Rispetto alla Ternana, i liguri guidati dal subentrato Luca D’Angelo nel 2024 hanno fatto un punto in più: dopo il tonfo di Como (4-0) e il ko interno con la Cremonese (0-1), hanno vinto e convinto a Pisa (2-3, con un superbo Verde che stava per essere ceduto al Palermo, confermato dopo quella gara) e nell’ultimo turno acciuffato il Catanzaro al Picco (1-1). Non basta, per entrambe, per provare a salvarsi, serve molto di più. Ma attenzione, perché il posticipo di questo pomeriggio sarà seguito con molto interesse da diverse squadre. Il motivo è presto detto: se oggi dallo stadio Liberati esce una vincitrice, il volto della classifica sul fondo, cambia tantissimo. Perché il gruppetto delle ultime 5 in classifica (Ascoli punti 22, Ternana, Feralpisalò e Spezia 21, Lecco 20) è distante 5 lunghezze - tantissimi punti quando si è in coda - dalle ultime squadre in zona salvezza, cioé Sudtirol e Sampdoria, entrambe sconfitte nella 24ª giornata e ferme a quota 27. Dunque, se Ternana o Spezia vincono, si colma gran parte del gap che c'è con la salvezza diretta e si coinvolgono a tutti gli effetti nella bagarre anche gli altoatesini e i blucerchiati che per quel che (non) stanno mostrando nel 2024, sono comunque obbligati a guardarsi alle spalle.