Ranocchia e Frabotta, gli ex Juve convincono: la svolta mercato della Serie B

Percorso inverso è stato fatto da Gliozzi, che da Pisa è andato a Modena: suo il gol con il quale gli emiliani sono passati momentaneamente in vantaggio sabato (1-1 il finale) con il Cosenza. E proprio ai piedi della Sila è approdato Frabotta, un terzino sinistro che la Juventus ancora controlla : dopo non essere riuscito ad incidere nel Bari, si è trasferito a metà gennaio al Cosenza e ha messo anche la sua firma nel tabellino dei marcatori per la vittoria con il punteggio d i 4-2 al “Marulla” sul Venezia . Lo Spezia ha già avuto due gol da due nuovi arrivati: la mezzala Jagiello (in prestito dal Genoa) è stato decisivo nell’ 1-1 in casa con il Catanzaro, l’attaccante Di Serio (in prestito dall’Atalanta Under 23) ha evitato domenica la sconfitta casalinga con la Ternana.

Dalla serie C è riuscito ad avere un ottimo impatto anche Antonini, che il Catanzaro ha acquistato per 400 mila euro dal Taranto: è stato il difensore italo-brasiliano ad aprire le marcature nel 3-2 con cui i calabresi hanno battuto l’Ascoli sabato al “Ceravolo”. Nello stesso match è andato a segno anche un nuovo acquisto dei marchigiani: il difensore Mantovani preso dalla Ternana, che ha invece visto già in parte ripagato l’investimento fatto su Pereiro, trequartista preso in prestito dal Cagliari e subito in gol nella prima partita giocata il 20 gennaio al “Liberati” e vinta dagli umbri per 3-1 sul Cittadella. La Sampdoria è riuscita a farsi dare l’attaccante Alvarez dal Sassuolo e l’uruguagio ha timbrato due partite fa nel 2-2 a Marassi contro il Modena. A Bari sono convinti che con l’arrivo di Iachini in panchina, terzo allenatore stagionale, sia iniziata anche la risalita: il debutto è stato ottimo, con la netta vittoria per 3-1 sul Lecco, nella quale ha lasciato il segno pure l’attaccante romeno Puscas giunto in prestito dal Genoa nella terza settimana di gennaio. Solo Parma, Venezia, Brescia e Cittadella non hanno ritenuto di fare mercato in entrata a gennaio, ognuno di questi club convinto di essere a posto così. Forse, però, vedendo questa statistica - per altro solo in fase embrionale - potrebbero anche iniziare a fare qualche riflessione: è stata davvero la scelta più giusta?