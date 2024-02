Balata a Bruxelles incontra i vertici comunitari: “Qui per sottolineare il valore della B”

TORINO - Visita istituzionale per il presidente della Lega B Mauro Balata a Bruxelles, dove fra oggi e domani incontrerà diversi rappresentanti delle istituzioni europee per consolidare i rapporti fra il mondo della Serie B e i vertici europei: «Oggi più che mai è fondamentale un dialogo con le istituzioni comunitarie – dice Balata –. Ai funzionari della Commissione europea e ai deputati dell’Europarlamento intendo sottolineare l’importante ruolo sociale e a vantaggio dei territori che la B ricopre in tutta Italia e, inoltre, come il nostro torneo rappresenti in tutto il mondo una vetrina del calcio italiano, dei giovani e dei vivai di casa nostra e come tale vada preservato». Proprio Balata, che incontrerà esponenti della Commissione europea ed eurodeputati di tutti gli schieramenti politici, ha sottolineato, in questi giorni, la necessità di garantire il principio solidaristico nel calcio, il merito sportivo e l’equa competizione, valori fondanti del Diritto europeo dello sport e richiamati nella recente decisione della Corte di Giustizia europea del 21 dicembre.