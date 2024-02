Samp e Pirlo: col Brescia non si può più fallire

TORINO - Dopo l’anticipo di ieri sera (Ascoli-Cremonese 0-0) la 25ª giornata di Serie B prosegue oggi con 8 gare, sempre nel format classico, 5 partite alle 14, 3 alle 16.15. Il clou si gioca al Barbera dove il Palermo ospita il Como (ore 16.15). Se vincono i siciliani di Corini acciuffano in classifica i lariani di Roberts e tornano a tutti gli effetti in lizza per la promozione diretta. Ma è anche lo scontro fra le squadre che più si sono mosse al mercato di gennaio, facendo i colpi più interessanti: Ranocchia nel Palermo e ancora di più Strefezza nel Como, stanno dando un altro volto a entrambe le squadre e tutti e due hanno già segnato un paio di reti (anche belle). Sempre alle 16.15, la Sampdoria di Pirlo riceve il Brescia di Maran: blucerchiati parecchio rimaneggiati ma dopo il flop di sabato scorso a Pisa non possono più concedersi passaggi a vuoto, il rischio di essere risucchiati nella zona calda della classifica è alto. Il Brescia invece, è reduce dal ko nel derby lombardo di Como (1-0) ma le rondinelle hanno fatto una buona partita, confermandosi in palla, avrebbero meritato il pari (hanno colto due pali). Il Catanzaro, in zona playoff (6° con 6 punti di margine sul Brescia nono) per mantenerli dovrà confermare i progressi degli ultimi tempi ospitando il Sudtirol (ore 16.15). Gli altoatesini, nonostante il rovescio di sabato scorso col Venezia, nelle 5 gare del 2024 hanno messo insieme 7 punti che mantengono la zona playout a distanza di sicurezza (+5). Le gare delle 14. Per il Parma di Pecchia primo della classe, c’è al Tardini l’ostacolo Pisa, chissà se la squadra di Aquilani ha svoltato dopo la vittoria di una settimana fa sulla Samp, ora, se troverà un minimo di continuità, potrebbe coltivare qualche ambizione playoff (è a -3) ma è anche vero che il Parma non perde al Tardini da 18 partite. Attenzione al Cittadella: la squadra di Gorini viene da 4 cadute di fila e di questo passo rischia di non disputare i playoff, oggi i veneti sono in casa dello Spezia di D’Angelo che cerca punti salvezza ed è in serie positiva da tre gare nelle quali ha raccolto 5 punti. Curiosità anche per il Bari che riceve la Feralpisalò: nello scorso turno i pugliesi hanno messo sotto 3-1 il Lecco nella gara d’esordio di Iachini in panchina, per il quale, se oggi dovesse arrivare il bis, potrebbe aprirsi la caccia di un posto ai playoff, che era poi l’obiettivo stagionale stabilito dalla proprietà dei Da Laurentiis. Ma occhio alla Feralpi: sabato scorso ha perso 1-2 dal Palermo (ma meritava di più) e prima aveva messo assieme 14 punti in 7 gare, squadra viva, dunque. Nel Lecco che riceve il Cosenza, fa il suo esordio in panchina Aglietti, terzo tecnico stagionale dei blucelesti dopo Foschi e Bonazzoli, esonerato dopo la quinta sconfitta dei lombardi nelle 5 uscite del 2024. E il Cosenza è in palla (8 punti nelle ultime 4 gare), dovesse vincere oggi entrerebbe a tutti gli effetti nella corsa ai playoff. Attenzione anche a Reggiana-Ternana: i granata sabato scorso hanno sfiorato la vittoria a Cremona e con Nesta inseguono il definitivo salto di qualità, per mettere nel mirino qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Gli umbri di Breda invece, hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite e non vincono dal 20 gennaio (3-1 al Cittadella). Il turno si chiude domani col posticipo Venezia-Modena, fischio d’inizio alle 16.15.