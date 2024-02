Serie B, fuga Parma. Pirlo beffato, Ranocchia ancora in gol

Dopo il pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cremonese nell'anticipo del venerdì, continua la 25esima giornata di Serie B . Il Parma capolista approfitta dello stop dei grigiorossi per battere il Pisa 3-2 al Tardini, allungando così a +8 in classifica. Doppio colpo esterno per Ternana e Cosenza , che battono Lecco e Raggiana . Iachini ottiene invece la seconda vittoria su due con il Bari contro la Feralpisalò. Torna a vincere anche lo Spezia contro il Cittadella . Vittoria importante del Palermo sul Como , pari beffa per la Samp di Pirlo col Brescia , mentre finisce 2-2 tra Catanzaro e SudTirol .

Serie B: il Parma vola a +8, Frabotta scatenato

Nella partita più attesa del pomeriggio il Parma si impone 3-2 contro il Pisa al Tardini. A decidere è un finale pazzo, com il gol di Del Prato al 95', dopo il momentaneo pareggio di Canestrelli al 92'. Tre punti importanti anche per il Cosenza che si impone per 3-1 sul campo del Lecco grazie alla doppietta di Tutino e all'ennesimo gol di Frabotta. Lo Spezia esce invece dalla zona retrocessione grazie al 4-2 in rimonta al Picco contro il Cittadella. A segno Verde, Di Serio, Muhl e Moro per i padroni di casa. Per la parte bassa della classifica da segnalare la vittoria per 2-0 della Ternana sul campo della Reggiana firmata da Sgarbi e Raimondo. Continua invece la cura Iachini, con il Bari che si impone per 1-0 al San Nicola contro la Feralpisalò grazie al rigore di Sibilli. La squadra pugliese aggancia così l'ottavo posto per i playoff.