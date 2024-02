Venezia: caccia al 2° posto

TORINO - La 25ª giornata di Serie B si chiude oggi, fischio d’inizio alle 16.15, con un posticipo d’alta classifica, Venezia-Modena. I lagunari di Vanoli, nello scorso turno, con la vittoria di Bolzano sul Sudtirol (0-3), hanno forse messo da parte le difficoltà degli ultimi tempi, anche grazie all’ottimo stato di forma di bomber Pohjanpalo (è salito a 11 gol, 3 nelle ultime due uscite), ora però urge una conferma e questo Modena che nell’ultimo turno, pareggiando 1-1 in casa col Cosenza, aveva riacciuffato la zona playoff, pare proprio il test giusto per capire lo stato di forma degli arancioneroverdi: i canarini di Bianco sono pur sempre la squadra che ha vinto più nettamente contro la capolista Parma, 3-0 lo scorso 27 gennaio. Ma i risultati del resto del turno obbligano entrambe a non perdere colpi: vincendo, il Venezia fa un salto enorme in classifica e dal quinto posto si ritroverebbe al secondo, cioé la zona promozione diretta, quella che aveva in tasca lo scorso autunno, quando dominava il campionato assieme al Parma. Il Modena invece, con 3 punti stacca le altre squadre a quota 33 che si contendono l’8° posto (Brescia e Bari) e acciuffa il Cittadella settimo e in caduta libera. Resta da capire quanto sia delicato il momento societario che vive il Venezia, afflitto da una pesante situazione debitoria (si parla di 50 milioni). Gli stipendi sono stati regolarmente pagati e dunque non ci sono rischi di penalizzazione sull’immediato ma la Fifa ha appena sanzionato i lagunari per il mancato pagamento dell’ultima rata dell’attaccante Henry (ora al Verona). Lo stesso provvedimento era già arrivato per l’acquisto di Cuisance: per ora è scattato il blocco al prossimo mercato (era in corso anche in quello di gennaio, dove non è arrivato nessuno ed è stato ceduto Johnsen alla Cremonese) ma, se il club di Niederauer non si mette in regola, è a rischio l’iscrizione al prossimo campionato. Tuttavia, sarebbe a buon punto la cessione di almeno il 40% del club al fondo statunitense Cerberus (dotato di un patrimonio da 30 miliardi di dollari), operazione che dovrebbe risolvere la situazione entro marzo. Oggi però, parlerà il campo. E comunque vada, sarà una bella festa, anche per il gemellaggio che esiste da decenni fra le due tifoserie.