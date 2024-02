Cosenza per i playoff, Samp per scacciare i guai

TORINO - La 26ª giornata di Serie B si apre stasera, fischio d’inizio alle 20.30, con un anticipo promettente, Cosenza-Sampdoria. Gara delicata soprattutto per i blucerchiati, reduci dall’1-1 interno col Brescia, una beffa maturata al 94’, risultato che ha portato la Samp ad avere solo tre punti di margine sui playout, pur disponendo di un organico da playoff, come ha autorevolmente dichiarato Roberto Mancini la scorsa settimana a Tuttosport. Ma la società ligure, nonostante i rovesci e le occasioni perse, non discute l’operato di Pirlo: lo si considera un uomo immagine dei blucerchiati, utile anche ad attirare i famosi investitori a cui si vorrebbe prima o poi rivendere il club. Però, sbagliarla anche stasera, vorrebbe dire, con ogni probabilità, segnare la stagione, anche perché le squadre alle spalle stanno cogliendo risultati importanti. E stasera il Cosenza va guardato con molto rispetto. I rossoblù di Fabio Caserta sono carichi per il colpo di Lecco (1-3), con doppietta di Tutino (in classifica cannonieri è a 12 gol assieme a Casiraghi e Coda, un gol di meno di re Pohjanpalo) e la seconda rete con la maglia dei calabresi di Frabotta (patron Guarascio a gennaio con lui ha pescato proprio un bel jolly). La squadra è in grande fiducia, non perde da cinque partite, nelle quali ha messo insieme 11 punti, i playoff possono essere messi nel mirino, specie se stasera dovesse arrivare un altro successo che farebbe sbarcare, almeno per una notte i lupi silani all'8° posto. Vittoria che, fra l’altro, metterebbe pressione a tutte le altre squadre in lotta per la conquista di 7° e 8° posto, gli ultimi due disponibili e scalabili della griglia playoff e che possono dare un senso alla stagione di molti club (anche il Catanzaro sesto non può stare tanto tranquillo).. Non solo, stasera il Cosenza ha un motivo in più per vincerla: il club festeggia i 110 anni di vita, sarà grande festa sugli spalti, presenti vecchie glorie e bimbi delle scuole e delle scuole calcio della provincia, col San Vito-Marulla che viaggia verso l’esaurito, si dovrebbero sfiorare i 15mila spettatori.