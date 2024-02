La Sampdoria di Pirlo torna a vincere: al Cosenza non basta Frabotta

COSENZA - La 26ª giornata della Serie B si apre al Gigi Marulla di Cosenza con la Sampdoria di Andrea Pirlo che torna al successo dopo tre partite vincendo per 2-1. Parziale sbloccato dagli ospiti che in pochi minuti spaccano la partita: al 23' con Darboe che in progressione calcia dal limite batte Micai e poi 180" dopo ecco il raddoppio firmato da De Luca su assist al bacio di Kasami.

Nella ripresa arriva la reazione da parte dei padroni di casa che al 75' accorciano le distanze con Frabotta (proprietà Juventus) con un colpo di nuca sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 77' Zuccon da fuori area impegna Stankovic. Sono le ultime occasioni per il Cosenza alla sua prima sconfitta dopo 5 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi). Grazie a questo successo i Doriani salgono a quota 31 punti occupando provvisoriamente il 12° posto a -3 dall'8° posto.