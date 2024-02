Serie B, lo Spezia resiste in 10: è 0-0 contro il Modena

Con il posticipo tra Modena e Spezia si è chiusa ufficialmente la 26esima giornata del campionato di Serie B . Pareggio a reti bianche per 0-0 tra le due squadre, nonostante gli ospiti abbiano giocato in inferiorità numerica dal 35' del primo tempo per l'espulsione di Iva Gelashvili .

Serie B, lo Spezia ferma il Modena in 10

Nonostante un assedio costante, soprattutto nel secondo tempo, lo Spezia sopravvive al Braglia ed ottiene un preziosissimo punto per la corsa salvezza contro il Modena. La squadra ligure è stata infatti costretta a giocare per quasi tutta la partita in 10 per l'espulsione, per somma di ammonioni, del difensore Iva Gelashvili. Grazie a questo pareggio i liguri muovono la classifica, agganciando Ascoli e Ternana al terz'ultimo posto in classifica. Il Modena perde invece un'occasione importante per superare il Cittadella al settimo posto, consolidando ulteriormente il sogno playoff.