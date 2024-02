Samp e Pirlo, esame Cremonese

TORINO - Scatta il turno infrasettimanale, la 27ª giornata di B va in scena fra oggi e domani: stasera 7 gare (2 alle 18.15, 5 alle 20.30), domani le altre 3 (tutte alle 20.30). La capolista Parma che guidata da Pecchia corre verso la Serie A (ha 7 punti di vantaggio sul Venezia e 8 sulla Cremonese), reduce dal pari di sabato in casa del Como, può fare un altro grosso passo verso la promozione se in casa batte il Cosenza (ore 20.30), coi calabresi reduci dalla sconfitta interna con la Samp, nel giorno del loro 110° compleanno, risultato che ha un po’ spento la corsa dei lupi silani, ora la zona playoff dista tre punti. Test intrigante per la Cremonese di Stroppa che sempre alle 20.30 sarà di scena a Marassi, in casa di una Samp che col successo di sabato al San Vito-Marulla ha dato ossigeno alla classifica. La zona playoff dista 4 punti, al momento Pirlo è chiamato a fare i punti per evitare guai (i playout sono a 4 lunghezze), prima di sperare di svoltare. Sempre alle 20.30, appuntamento da non fallire per il Palermo che riceve la Ternana di Breda. I siciliani di Corini, sabato a Cremona, hanno perso una grande occasione: sfruttando la superiorità numerica, allo Zini s’erano portati sullo 0-2. Salvo poi nella ripresa incassare due gol nell’arco di due minuti che hanno impedito ai rosanero di sorpassare in classifica i grigiorossi. Per il Como di Roberts-Fabregas invece, alle 20.30 c’è il derby del Lario al Rigamonti-Ceppi di Lecco: Como ovviamente favorito ma è un derby, dunque può succedere di tutto e il Lecco, alla terza uscita con Aglietti in panchina, dopo aver perso le prime sei partite del 2024, sabato ha fatto un punto in casa della Ternana (ma avrebbe meritato di più), anche se i blucelesti ultimi in classifica a 5 punti dai playout e a 8 dalla salvezza, il mantenimento della categoria resta assai complicato. E alle 20.30 si gioca anche un bel derby del Sud, Catanzaro-Bari: calabresi sesti in classifica e reduci dalla vittoria di Cittadella, griffata dalla doppietta di bomber Iemmello, pugliesi alla quarta uscita con Iachini in panchina il quale, dopo i successi interni con Lecco e Feralpisalò, sabato scorso ha perso a Bolzano, in casa del Sudtirol, caduta che ha raffreddato le speranze playoff dei galletti (distano però solo 2 punti). Nelle due gare delle 18.15, il Brescia cerca di alimentare le speranze playoff in casa dell’Ascoli, reduce dalla vittoria di Piacenza sulla Feralpisalò che ha aumentato le possibilità di salvezza dei marchigiani (il Pisa 15° dista 4 punti) mentre la Reggiana di Nesta riceve di Sudtirol di Valente: emiliani che non vincono da 4 gare in cui hanno guadagnato 3 punti e al momento è meglio se pensano solo a guardarsi alle spalle, idem per gli altoatesini che hanno gli stessi punti degli emiliani. Domani chiudono il turno Pisa-Modena, Spezia-Feralpisalò e Venezia-Cittadella.