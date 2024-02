Brescia, pari anche ad Ascoli. Reggiana ripresa da Odogwu

Il Brescia non riesce a tornare alla vittoria e trova il terzo pareggio consecutivo nella trasferta contro l' Ascoli . Nel match valevole per la 27ª giornata di Serie B la squadra di Maran esce da una trasferta complicata con il risultato finale di 1-1. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Mendes su calcio di rigore al 38'. Immediata la risposta degli ospiti che trovano il pareggio con l'eurogol di Dickmann al 44'. Nel secondo tempo l'Ascoli ci prova con maggiore insistenza ma la sfida si chiude senza altre reti. Il Brescia resta dunque all'ottavo posto senza riuscire a scavalcare il Cittadella , mentre l'Ascoli si porta a -3 dal Pisa fuori dalla zona playout.

Reggiana-Sudtirol, la partita

In attesa delle sfide della serata, pomeriggio si è disputata anche la sfida che ha visto protagoniste Reggiana e Sudtirol. Nessun vincitore anche in questo caso, con il match che si chiude con lo stesso risultato di Ascoli-Brescia: 1-1. La situazione si sblocca nel secondo tempo con la rete di Pieragnolo al 63' per i padroni di casa. Non passano neanche 10' e al 72' è il subentrato Odogwu a sistemare le cose con un tiro deviato al termine di un'azione confusa in area di rigore. Le due squadre restano dunque a pari punti, entrambe ferme a 32.